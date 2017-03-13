FETÖ TEMİZLİĞİNE 1000’ER TL İKRAMİYE

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddianamesinde, Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına yapılan bir ihbara da yer verildi.Eski Kumtel A.Ş. çalışanı olduğunu belirten muhbir sözkonusu ihbarda, 17/25 Aralık’tan sonra fabrika yöneticilerinin kendilerini toplayarak, FETÖ ile ilgili tüm evrak ve bilgilerin muhasebe kayıtlarından ve bilgisayarlardan silinmesini istediklerini ve bu temizlik operasyonundan sonra kendilerine 1000’er lira dağıtıldığını belirtti. O şahıs, başka bir toplantıda, şirket hissedarı Osman Köseoğlu’nun “AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceksiniz!” dediğini de aktardı.İddianamenin 35. sayfasında bu olaylar şöyle yer aldı;29/07/2016 günü saat:19:58 sularında Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarda; ‘Eski Kumtel A.Ş. çalışanıyım. 17/25 Aralık olaylarından sonra yöneticiler toplantı yaptı, toplantı esnasında telefonlarını yanımıza bıraktılar, toplantıdan sonra ‘muhasebe evraklarını yok edin’ dediler ve ‘bilgisayarlarınızda ne var ne yok silin’ denildi. Biz de ne olduğunu anlamadığımız için hepsini yok ettik. Bir hafta sonra müfettişler geldi inceleme yaptılar ve incelemeden sonra şirket yetkilileri bizlere 1000’er TL para dağıttılar. Hissedar olan Osman Köseoğlu ‘AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceksiniz’ dedi. Bizleri Fetullah cemaati toplantılarına çağırdılar’ şeklinde iddiaların olduğu görülmüştür.”