Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ TEMİZLİĞİNE 1000’ER TL İKRAMİYE

Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. Ve Tic. A.Ş. yöneticilerinin, çalışanlarının evraklar ve bilgisayarlarda yaptıkları FETÖ temizliğinden sonra 1000’er lira ikramiye ödedikleri iddia edildi.

FETÖ TEMİZLİĞİNE 1000’ER TL İKRAMİYE
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddianamesinde, Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına yapılan bir ihbara da yer verildi.



Eski Kumtel A.Ş. çalışanı olduğunu belirten muhbir sözkonusu ihbarda, 17/25 Aralık’tan sonra fabrika yöneticilerinin kendilerini toplayarak, FETÖ ile ilgili tüm evrak ve bilgilerin muhasebe kayıtlarından ve bilgisayarlardan silinmesini istediklerini ve bu temizlik operasyonundan sonra kendilerine 1000’er lira dağıtıldığını belirtti. O şahıs, başka bir toplantıda, şirket hissedarı Osman Köseoğlu’nun  “AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceksiniz!” dediğini de aktardı.



İddianamenin 35. sayfasında bu olaylar şöyle yer aldı;
“Şüpheli Ahmet Köseoğlu hakkındaki iddia ve beyanlar:
29/07/2016 günü saat:19:58 sularında Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarda; ‘Eski Kumtel A.Ş. çalışanıyım. 17/25 Aralık olaylarından sonra yöneticiler toplantı yaptı, toplantı esnasında telefonlarını yanımıza bıraktılar, toplantıdan sonra ‘muhasebe evraklarını yok edin’ dediler ve ‘bilgisayarlarınızda ne var ne yok silin’ denildi. Biz de ne olduğunu anlamadığımız için hepsini yok ettik. Bir hafta sonra müfettişler geldi inceleme yaptılar ve incelemeden sonra şirket yetkilileri bizlere 1000’er TL  para dağıttılar. Hissedar olan Osman Köseoğlu ‘AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceksiniz’ dedi. Bizleri Fetullah cemaati toplantılarına çağırdılar’ şeklinde iddiaların olduğu görülmüştür.” 
                             (Kayseri Gündem)
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İlhan KILIÇ 2 saat önce

Dünyada silebilirler, ama kirâmen kâtibin kayda geçti bir kere!.. Mahkeme-i Kübra'da işleri zor!

Cevapla
Beğenmedim! (0)