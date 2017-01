FETÖ üyeleri 'not kağıtlarını yiyerek' tatbikat yaptı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 18'i tutuklu 88 akademisyen hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün sosyo-kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, istihbarat ağı, hiyerarşik yapısı, baskı oluşturma teknikleri gibi bilgilerin bulunduğu iddianamede, tanık, müşteki ve zanlıların ifadelerine de yer verildi.

İddianameye yansıyan bir tanık/şüpheli ifadesinde, talimatların örgüt içerisinde silsile yoluyla iletildiğini belirtti.

"Gülen'in talimatlarını kağıtlara yazardık"

Kendisinin de sorumlu olarak her ay talimat aldığını aktaran şüpheli, ifadesinde şu bilgilere yer verdi:

"Bu hareketin sivil/resmi/gayri resmi hiçbir adımı örgüt elebaşı Gülen onaylamadan atılamaz. Aylık toplantılarımızda her bölge kendi gündemini getirir. Gülen, gündemle ilgili gerekli talimatlarını verir. Bu hususlar tarafımızdan arşivlenmiyordu. Bu talimatları her dönemde küçük not kağıtlara yazardık. Hatta yenilebilen kağıtlar vardır. Bize bu kağıtlar 'polis baskını var' şeklinde tatbik ettirilerek yedirilirdi. Bunları ezberlerdik. Fakat, bu görüşmeler esnasında sekretarya görevi yapan bizim databank olarak adlandırdığımız birimde görevli gençler vardı. Bu gençler, bilgisayar ve yazılım konularından iyi anlardı. Gülen'in talimatları, görevlendirdiği şahıslar yani istatistiki bilgiler tamamen bu şahıslar tarafından yapılırdı."

Rektör adayının diploması Gülen'in yeğeninin evinden çıktı

Bazı sanıkların evlerinde yapılan aramada lale figürlü sır tablosunun bulunduğu, bu tabloların gizli görevde bulunan üst düzey görevlilere örgüt elebaşı Gülen tarafından verildiği aktarılan iddianamede, Gaziantep Üniversitesinin 2012 yılı Haziran ayında yapılan rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan ancak dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmayan, dosyada tutuklu sanık olarak yer alan Celalettin Camcı'nın diplomasının örgüt elebaşı Gülen'in yeğenin evinden çıktığına işaret edildi.

Gizli tanık ifadesi

İddianamede, gizli tanık "dünya"nın da ifadelerine yer verildi.

Bir ilaç firmasında çalıştığını ve Güneydoğu sorumlusu olduğunu belirten gizli tanık dünya, eczane ziyareti sırasında bir şahsın Adana'da örgüte ait dershaneye gittiğini öğrenmesi üzerine Gaziantep'te örgütle yakınlaşmasının başladığını aktardı.

Gaziantep kaldığı 5,5 yıl boyunca örgüt mensubu E.E. ile temas halinde olduğunu anlatan gizli tanık, "E.E'nin eşi A.E, Gaziantep'teki doktor sohbet gruplarından sorumludur. Sohbete biri çağrılacaksa ondan izin alınırdı. Hatta kendisi benden evimin anahtarını talep ederek, evimde toplantı yapılacağını söylemiştir. Akşam evin arka bahçesinde bulunmamı, anahtarı oradan teslim alacağını söyledi. Buluştuk, ben anahtarı teslim ettim. Geldiğinde elinde 7-8 cep telefonu vardı. Bana 'Şu an evde askeri personel var. Bu da onların telefonu. Bir saat boyunca telefonlarla araçla gezmeni istiyorum.' dedi. Ben de telefonları araca koyarak 1 saat boyunca il merkezinde dolaştım. Daha sonra ben kendisine telefonları o da bana anahtarı verdi. Ayrılırken bana, 'Hiçbir şey duymadın, görmedin' dedi." ifadelerini kullandı.