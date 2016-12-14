Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ yeniden teşkilatlanmaya çalışıyor

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının "il imamlarına" yönelik operasyonda 5 kişi toplantı halinde yakalandı. Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yapan Habib B'nin, yurt dışına kaçan Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine görevlendirildiği öğrenildi.

FETÖ yeniden teşkilatlanmaya çalışıyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, planlı çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Elazığ imamı Mehmet D, Kayseri ve Adıyaman imamı Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. ile bu kişilerle ilişkisi bulunan Hamdi C. ve Hüseyin E'nin, Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halinde olduklarının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.
Evde toplantı halindeyken gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenildi.

Aralarında Boydak Holding yöneticileri ve iş adamlarının da olduğu 68 kişi hakkında açılan davada Sıtkı Baş da firari sanık olarak yargılanıyor.
AA
 

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KayseriFetöAdıyamanELAZIĞBoydak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140