FETÖCÜ OLMAYAN MAĞDURLAR BIRAKILSIN

MMAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında FETÖ sürecinde yaşanan görevden almalarla ilgili açıklamalarda bulundu.







Başkan Taş, darbe kalkışmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen darbeci örgüt FETÖ ile bağlantısı var şüphesi ve ihbarı ile görevden alınan ya da tutuklanan fakat bugüne kadar suçluluklarını ispat edici hiçbir belge ortaya konamayan çok sayıda şüphelinin mağdur olduğunu belirterek; “Bir çok kişi haklarında işlem yapılarak adaletli bir sorgulama ve yargılama ile haklarında karar verilip görevlerinin başına dönmeyi bekliyorlar” dedi.







Taş, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken telefonunda By Lock bulunmadığına dair emniyet raporu olduğu halde hiçbir gerekçe gösterilemeden 4 aydır cezaevinde tutulan Uğur Dursun’un bunlardan birisi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



“Darbe teşebbüsünün üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, haklarında dava açılamadan muhakeme edilemeden ve suçlulukları ispat edilemeden bekletilen bu insanların gün geçtikçe devlete ve adalet kurumuna güven duyguları da ortadan kalkmaya başlamış bulunmaktadır. MAZLUMDER olarak suçu ispat edilemediği halde, hiçbir gerekçe gösterilemeden aylardır görevinden ve ailelerinden uzak tutulan ya da cezaevinde bekletilen FETÖ şüphelilerinin zaman geçirmeden durumlarının ilgili komisyonlarda ve mahkemelerde yeniden incelenip haklarının iadesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümeti, ilgili komisyonları, mahkemeleri ve Adalet Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.”







“Terör hiçbir şekilde kabul edilemez”



Dünyada yaşanan terör olaylarına da değinen Başkan Taş, “Ülkemizde ve dünyada masum ve savunmasız insanları acımazsızca katledip bir çok insanı da yaralayan DAEŞ terör örgütü bu seferde Avrupa’da kan akıttı. İspanya’nın Barcelona kentinin en işlek caddelerin birinde önceden planlanarak bir minibüsün savunmasız insanlar üzerine sürülmesi yoluyla düzenlenen terör saldırısında 15 masum insan öldü, 100’den fazla savunmasız insan da yaralandı. DAEŞ terör örgütünün üstlendiği acımasız ve kanlı saldırıdan kısa bir zaman sonra Almanya, Finlandiya ve Rusya’da yine DAEŞ terör örgütünün üstlendiği bıçaklı saldırılarda çok sayıda savunmasız insan hayatını kaybetti ve yaralandı.



MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak dünyanın neresinde olursa olsun masum ve savunmasız insanlara karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Saldırıda ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Katliamı yapanların biran önce yakalanıp adalet önüne çıkarılarak yaptıkları katliamların hesabının sorulmasını bekliyor bu tür saldırıların ve katliamların tekrar yaşanmaması için dünya devletlerinin yöneticilerini işbirliği içinde ön yargılardan uzak caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

