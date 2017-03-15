   FETÖ’DEN “SÜLEYMANCI” KAMUFLAJI



ÖZEL HABER

Rıfat Yörük



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının 17/25 Aralık sürecinde paniğe kapılarak yaptıkları kamuflajlar bir bir ortaya çıkıyor.

Örgüt mensuplarının bir kısmının ev ve işyerleri ile bilgisayarlarında kitap, belge, bilgi temizliği yaptıkları iddianamelerle sabit olurken, bazılarının da kendilerini kamufle etmek amacıyla devlet tarafından zararsız görülen cemaatlere yanaştıkları anlaşılıyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddianamesinde, gizli tanık Umut’un ifadesi de yer aldı. Umut, 18 Ağustos 2016 tarihli ifadesinde şunları söyledi;

“17-25 Aralık sürecinden sonra M. K.’nın FETÖ oturmalarına devam ettiğini, S. D.’nin ise perdelemek amacıyla Süleymancılar grubuna da yanaştığını, kendisini Süleymancılar grubundan göstermeye çalıştığını net biliyorum. Hatta Süleymancılar grubundan M. A. isimli kişiyle irtibata geçtiğini biliyorum. Kendilerini kamufle etmek amacıyla bu gruba da yardım edildi. Sadece amaç kamufle olmaktır.”

(Kayseri Gündem)

