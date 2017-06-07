FETÖ/PDY davasında 2. gün

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci gün oturumuna, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Eski Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Veyis Niyazioğlu, milletin ve devletin faydasına olduğunu düşündüğü bir çok dernek ve vakıfta gönüllü çalıştığını söyledi. Sadece Bank Asya'da parası bulunmadığını, 4 farklı bankayla çalıştığını iddia eden Niyazioğlu, "Kasıt ve talimatla hiçbir bankaya para yatırmadım." diye konuştu.

Kendisine yöneltilen 1 milyon avroyu ABD'de bulunan FETÖ ile irtibatlı bir kuruma yolladığı yönündeki suçlamaların, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) gelen son raporla boşa çıktığını savunan tutuklu sanık Mustafa Enes Haskaraman da "Böyle bir transferin gerçekleşmediği kanıtlanmıştır. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bank Asya aracılığıyla ABD'ye 8 bin 100 dolar gönderdiğini belirten Haskaraman, "Bir arkadaşım ABD'de yüksek lisans yapıyordu. Kendi bankasıyla yüksek lisans ücretini yollarsa 400 dolar masraf çıkıyormuş. Bank Asya ile çok az masraf çıkıyordu. Biz de Bank Asya'dan yolladık." dedi.

Diğer tutuklu Memiş Alemdar da Allah rızası için, Kimse Yok Mu Derneği yönetiminde yer aldığını iddia etti. "Devlet büyükleri tarafından desteklenen derneğin yönetimine girmekte bir sakınca görmedim" diyen Alemdar, olayların buraya geleceğini düşünemediğini vurguladı.

KHK ile kapatılan Battal Gazi Eğitim Kurumları eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Hamit Kıranatlıoğlu da "Charlie Hebdo saldırısını bir Müslüman yaptı diye bütün Müslümanları zan altında bırakmak ne kadar yanlışsa bizi bu şekilde suçlamak da o kadar yanlış." dedi.

Mehmet Kıranatlıoğlu ise çocuklarını indirim kazandıkları için FETÖ ile bağlantılı okullara yolladığını öne sürdü. Söz konusu okulların devlet izni ile açıldığını belirten Kıranatlıoğlu, hayatı boyunca eğitime destek olduğunu söyledi.

Ayrıca duruşmada tutuklu sanıklar Osman Köseoğlu ve Mustafa Kilci ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Mehmet Arı da savunma yaptı.