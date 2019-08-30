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Fevzi amca da törendeydi

Kayseri’de çarşı iznine çıkan 15 askerimizin şehit olduğu durakta tam kırk gün boyunca nöbet tutan 65 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, Zafer Bayramı kutlamalarına da katılarak, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende, yürüyüş kortejinde yer alarak, dev Türk Bayrağı ile törene eşlik etti.

Fevzi amca da törendeydi

Kayseri’de çarşı iznine çıkan 15 askerimizin şehit olduğu durakta tam kırk gün boyunca nöbet tutan 65 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, Adıyaman’da şehit olan polis Taha Uluçay’ın cenaze töreninde de yine en ön safta yer alarak dev Türk Bayrağı’nı taşıyıp tören boyunca da alandan ayrılmayarak vefasını bir kez daha göstermişti. Kurtoğlu bu sefer de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde dev Türk Bayrağı’yla yürüyüş kortejinde yürürken görüldü.



Dev Türk Bayrağı ile yürüyüşe katılan Fevzi Kurtoğlu’nu gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektiler.



 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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