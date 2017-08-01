Filistin uzmanı, Kudüs sevdalısı ve araştırmacısı, Sıla Turizm Genel Müdürü Musa Biçkioğlu, 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da İl Özel İdare Salonu’nda düzenlenecek program kapsamında Kayserililerle buluşacak.

‘Filistin özgür olana kadar ses ver’ başlığı ile gerçekleştirilecek konferans öncesi Kuran-ı Kerim okunacak ve Kudüs’le ilgili video gösterimi yapılacak.







Canlı yayınlara katılacak

Biçkioğlu aynı gün program öncesi saat 14:30’da Enderun FM’de Sadi Özmen’in, saat 17'00’de de TV Kayseri'de “Medeniyetin İzleri” programında Osman Gerçek’in canlı yayın konuğu olacak.

Haber: M. Furkan Şahin