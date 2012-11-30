Filistin'e 'Evet' ve 'Hayır' diyen ülkeler

ABD'nin New York şehrindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen oylamada, ABD'nin ve İsrail'in baskılarına rağmen ezici çoğunlukla Filistin gözlemci statüsü kazandı. 138 ülke Filistin'e 'Evet' dedi.
'Hayır' diyenler
İşte Filistin'e 'Hayır' diyen ülkeler:
ABD
İsrail
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Marshall Adaları
Mikronezya
Nauru
Palau
Panama
Güvenlik Konseyi'nde çoğunluk 'Evet'
ABD'nin kesin 'Hayır' oyuna rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 3 üyelei Filistin'in yeni statüsünü destekledi. Rusya, Çin ve Fransa, oylamada 'Evet' oyu kullandı. İngiltere'nin oyu ise 'Çekimser'di.
138 ülke Filistin'i destekledi
Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin çoğu Filistin'e destek verdi.
Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Tayland 'Evet' dedi.
Avrupa'nın çoğu Filistin'i desteklerken, bazıları çekimser kaldı.
İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Danimarka, İsveç, İrlanda, Avusturya, Portekiz ve Yunanistan 'Evet' dedi.
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Macaristan 'Çekimser' kaldı.
Arap ülkeler 'Evet' dedi.
Bosna-Hersek 'Çekimser' kaldı; Sırbistan 'Evet' dedi.
Venezuela, Küba, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru 'Evet' dedi.
Kolombiya ve Guatemala 'Çekimser' oy kullandı.
Evet, Hayır ve Çekimser yönünde oy kullanan ülkelerin oranı;
YES (Y) 'Evet' Oyu Kullanan: 138
NO (N) 'Hayır' Oyu Kullanan: 9
ABSTAIN (A) 'Çekimser' Oy Kullanan:41
'Hayır' diyenler
İşte Filistin'e 'Hayır' diyen ülkeler:
ABD
İsrail
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Marshall Adaları
Mikronezya
Nauru
Palau
Panama
Güvenlik Konseyi'nde çoğunluk 'Evet'
ABD'nin kesin 'Hayır' oyuna rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 3 üyelei Filistin'in yeni statüsünü destekledi. Rusya, Çin ve Fransa, oylamada 'Evet' oyu kullandı. İngiltere'nin oyu ise 'Çekimser'di.
138 ülke Filistin'i destekledi
Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin çoğu Filistin'e destek verdi.
Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Tayland 'Evet' dedi.
Avrupa'nın çoğu Filistin'i desteklerken, bazıları çekimser kaldı.
İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Danimarka, İsveç, İrlanda, Avusturya, Portekiz ve Yunanistan 'Evet' dedi.
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Macaristan 'Çekimser' kaldı.
Arap ülkeler 'Evet' dedi.
Bosna-Hersek 'Çekimser' kaldı; Sırbistan 'Evet' dedi.
Venezuela, Küba, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru 'Evet' dedi.
Kolombiya ve Guatemala 'Çekimser' oy kullandı.
Evet, Hayır ve Çekimser yönünde oy kullanan ülkelerin oranı;
YES (Y) 'Evet' Oyu Kullanan: 138
NO (N) 'Hayır' Oyu Kullanan: 9
ABSTAIN (A) 'Çekimser' Oy Kullanan:41