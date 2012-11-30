Filistin'e 'Evet' ve 'Hayır' diyen ülkeler

ABD'nin New York şehrindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen oylamada, ABD'nin ve İsrail'in baskılarına rağmen ezici çoğunlukla Filistin gözlemci statüsü kazandı. 138 ülke Filistin'e 'Evet' dedi.'Hayır' diyenlerİşte Filistin'e 'Hayır' diyen ülkeler:ABDİsrailKanadaÇek CumhuriyetiMarshall AdalarıMikronezyaNauruPalauPanamaGüvenlik Konseyi'nde çoğunluk 'Evet'ABD'nin kesin 'Hayır' oyuna rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 3 üyelei Filistin'in yeni statüsünü destekledi. Rusya, Çin ve Fransa, oylamada 'Evet' oyu kullandı. İngiltere'nin oyu ise 'Çekimser'di.138 ülke Filistin'i desteklediLatin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin çoğu Filistin'e destek verdi.Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Tayland 'Evet' dedi.Avrupa'nın çoğu Filistin'i desteklerken, bazıları çekimser kaldı.İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Danimarka, İsveç, İrlanda, Avusturya, Portekiz ve Yunanistan 'Evet' dedi.Almanya, İngiltere, Hollanda ve Macaristan 'Çekimser' kaldı.Arap ülkeler 'Evet' dedi.Bosna-Hersek 'Çekimser' kaldı; Sırbistan 'Evet' dedi.Venezuela, Küba, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru 'Evet' dedi.Kolombiya ve Guatemala 'Çekimser' oy kullandı.Evet, Hayır ve Çekimser yönünde oy kullanan ülkelerin oranı;YES (Y) 'Evet' Oyu Kullanan: 138NO (N) 'Hayır' Oyu Kullanan: 9ABSTAIN (A) 'Çekimser' Oy Kullanan:41