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Filistin'e 'Evet' ve 'Hayır' diyen ülkeler

Filistin, dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Üye Olmayan Gözlemci Devlet Statüsü' kazanarak tarihi bir zafere imza attı. İşte Filistin'e bu statüyü kazandırmak isteyen ve istemeyen ülkeler.

Filistin'e 'Evet' ve 'Hayır' diyen ülkeler
ABD'nin New York şehrindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen oylamada, ABD'nin ve İsrail'in baskılarına rağmen ezici çoğunlukla Filistin gözlemci statüsü kazandı. 138 ülke Filistin'e 'Evet' dedi.

'Hayır' diyenler

İşte Filistin'e 'Hayır' diyen ülkeler:

ABD
İsrail
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Marshall Adaları
Mikronezya
Nauru
Palau
Panama

Güvenlik Konseyi'nde çoğunluk 'Evet'

ABD'nin kesin 'Hayır' oyuna rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 3 üyelei Filistin'in yeni statüsünü destekledi. Rusya, Çin ve Fransa, oylamada 'Evet' oyu kullandı. İngiltere'nin oyu ise 'Çekimser'di.

138 ülke Filistin'i destekledi

Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin çoğu Filistin'e destek verdi.

Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Tayland 'Evet' dedi.

Avrupa'nın çoğu Filistin'i desteklerken, bazıları çekimser kaldı.

İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Danimarka, İsveç, İrlanda, Avusturya, Portekiz ve Yunanistan 'Evet' dedi.

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Macaristan 'Çekimser' kaldı.

Arap ülkeler 'Evet' dedi.

Bosna-Hersek 'Çekimser' kaldı; Sırbistan 'Evet' dedi.

Venezuela, Küba, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru 'Evet' dedi.

Kolombiya ve Guatemala 'Çekimser' oy kullandı.

Evet, Hayır ve Çekimser yönünde oy kullanan ülkelerin oranı;

YES (Y) 'Evet' Oyu Kullanan: 138
NO (N) 'Hayır' Oyu Kullanan: 9
ABSTAIN (A) 'Çekimser' Oy Kullanan:41


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