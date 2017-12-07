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Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edip ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için talimat vermesi sonrası tansiyon yükseliyor...

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Kararın ardından Mescidi Aksa'nın ışıkları söndürülürken, Filistinliler sokağa döküldü. Hamas lideri İsmail Haniye, yeni bir intifada başlatacaklarını açıkladı. Batı Şeria'da genel greve gidildi, kepenkler açılmadı...

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Trump'ın kararını açıkladığı dakikalarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Batı Şeria’daki Mehd Kilisesi meydanındaki Noel ağacının ışıkları söndürüldü.

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Gazze kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, lastik yakarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Gösteriler havanın ayınlanmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. Gazze şeridinden bu sabah çekilen fotoğraflarda ise çok sayıda Filistinli protesto için sokaklardaydı.

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da genel greve gidildi. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki dükkânlar kepenk açmadı.

Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail polis ve askerleriyle Filistinliler arasındaki gerilim fotoğraflara böyle yansıdı. (internethaber.com)




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