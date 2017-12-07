Filistinliler ayakta! Sokaklar kaynıyor! Genel grev başladı...

Kararın ardından Mescidi Aksa'nın ışıkları söndürülürken, Filistinliler sokağa döküldü. Hamas lideri İsmail Haniye, yeni bir intifada başlatacaklarını açıkladı. Batı Şeria'da genel greve gidildi, kepenkler açılmadı...

Trump'ın kararını açıkladığı dakikalarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Batı Şeria’daki Mehd Kilisesi meydanındaki Noel ağacının ışıkları söndürüldü.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Gazze kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, lastik yakarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteriler havanın ayınlanmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. Gazze şeridinden bu sabah çekilen fotoğraflarda ise çok sayıda Filistinli protesto için sokaklardaydı.

Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da genel greve gidildi. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki dükkânlar kepenk açmadı.

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail polis ve askerleriyle Filistinliler arasındaki gerilim fotoğraflara böyle yansıdı. (internethaber.com)









