“Firarinin yakalama emri var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, kaza sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının maddi ve manevi mağduriyetler yaşadıklarını belirterek, "25 Mart 2018 tarihinde Kayseri İli Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarında Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, görgü tanıklarının ifadesine göre makas atan 38 KY plakalı lüks bir otomobilin sıkıştırması ve çarpması sonucu kontrolden çıkmış ve şerit değiştirerek, karşı yönden gelen Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpışmıştır. Kaza sonucu 7 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Otomobil sürücüsü Adnan Özdemir'in kaza sonrası polise teslim olmak yerine 36 saat sonra Sarp sınır kapısından 27 Mart 2018 tarihinde yaya olarak Gürcistan'a geçtiği ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulunmuş ve şu soruları sormuştu: "Haberlere de konu olan kaza ile ilgili yaşananlar doğru mudur? Emniyet tarafından kaza hakkında tespit edilen rapor nasıldır? Kazaya neden olan aracın sürücü Adnan Özdemir'in yurt dışına Sarp sınır kapısından yürüyerek çıktığı iddiaları doğru mudur? Yurt dışına yaya veya araçla çıkışlarda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile kontrol yapılmamakta mıdır? Ülkemizde yaşanan bir olay sonrasında TC Kimlik Numarası tespit edilince tüm sınır kapılarına bu numara bildirilmemekte midir? Kaza sonucu hayatlarını kaybedenlerin gözü yaşlı ailelerin gözyaşlarını bir nebze olsun dindirmek ve bu kişinin yakalanması için hangi çalışmalar yapılmıştır? Gittiği iddia edilen Gürcistan yetkililerinden bu kişi istenilmiş midir?"



Milletvekili Özdemir’in soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi. Bakan Soylu şunları belirtti: "Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak Adli Makamların bilgisi ve talimatları doğrultusunda yerine getirmektedir.



Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili kazaya sebebiyet veren 38 KY 432 plakalı araç sürücüsünün "Karayolları Trafik Kanunu"nun 46/2-c, 84/6 maddelerini ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu, 38 E 4730 plakalı araç sürücüsünün aynı kanunun 52/1B maddesini ihlal ettiği ve 41 BD 308 plakalı özel amaçlı ambulans sürücüsünün ise kazada kusur ve ihlalinin olmadığına dair rapor tanzim edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca; firari şüpheli hakkında "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan Kayseri 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 02.04.2018 tarih ve 2018/2160 esas sayılı, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.07.2018 tarih ve 2018/478 esas sayılı kararı ile yakalama emri bulunmaktadır."

