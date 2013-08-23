Firavunların Katliam Yarışı

Suriye’de 1300’ün üzerinde şehit verdik. Esad güçleri Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahlar kullandı. İslam âlemi daha Mısır’da yaşanan katliamın izleri tazeyken yaşanan bu ikinci vahşetle derinden sarsıldı. Suriye Ulusal konseyi Başkanı (SUK) Başkanı George Sabra, Şam'ın banliyösünde düzenlenen saldırıda, ölü sayısının 1300'ü geçtiğini söyledi.

Tepkiler kınamadan öteye geçmiyor

Sabra, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta banliyösüne düzenlediği ve kimyasal silah kullandığı saldırının bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini söyledi. Buna tepki gösteren Sabra, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için" Şam'da bulunduğu esnada böyle bir saldırının yaşandığını dile getirdi. "Saldırıda ölü sayısı 1300'ü geçti" diyen Sabra, uluslararası toplumdan gelecek tepkilerin "Kınamayı" geçmediğini ifade ederek, bunu sert bir dille eleştirdi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Uluslararası toplumu bu konuda tavır almaya çağırarak, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin biran önce olayı soruşturmasını istedi. ŞMDK, rejim güçlerinin saldırıda bulunduğu bölgenin muhasara altında olduğu ve yeterli yardımın ulaştırılamadığı da kaydetti. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), olayı katliam olarak niteledi. Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) de rejim güçlerinin Meliyha, Cobar, Muaddamiye, Eş Şam ve Dareyya'ya ağır silahlarla saldırdığını ve saldırıların kentin farklı bölgelerinde sürdüğünü kaydetti.

Bu olay Halepçe’yi hatırlattı

Suriye’de yaşanan katliamın ardından MAZLUMDER Kayseri Şubesi yayınladığı basın açıklamasında tepkilerini dile getirdi. Yayınlanan basın açıklamasında 3 yıla yakın bir süredir Suriye’de diktatör Beşer Esed ve Baas askerlerinin kendi halkına karşı yaptığı katliamda ölenlerin sayısının 100 bini çoktan geçtiği belirtilerek; “Koca bir ülke diktatörlüğünü, zulmünü devam ettirmek ve Suriye halkını köle gibi yaşatmak isteyen zalim Beşer Esed, Baas iktidarı ve onun işbirlikçisi, katliam ortakları yüzünden harabeye döndü. Milyonlarca insan ülkesini terk etti, milyonlarcası ülke içinde evsiz, barksız perişan bir hayata mahkum oldu.

Bu katliamlarına doymayan kan emici Beşer Esed, başşehir Şam yakınlarındaki Guta bölgesine uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak kimyasal silahlarla saldırdı. Gelen ilk bilgilere göre 1500'e yakın insan feci şekilde hayatını kaybetti, binlerce insanda yaralandı. Bu katliam bize yıllar önce Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in Halepçe’de kendi halkına yaptığı katliamı hatırlattı.” denildi.

İnsanlık adına utanç verici

Açıklamanın devamında, Medeni olamayan sözüm ona medeni dünyanın gözü önünde Lübnan’daki Hizbullah örgütü ve İran devletinin desteğini alan Beşer Esed’in 3 yıldır döktüğü kan yetmiyormuş gibi şimdide kanlı gözleriyle kimyasal silah kullanarak Suriye halkını yok etmenin peşine düştüğü belirtilirken; “Suriye halkını yok etme çabası içinde iken dış dünyaya karşı ıslah edici olduğunu söyleyecek kadar samimiyet yoksunu haline galen Beşar Esed'in bu katliamlarına, yakın destekçileri ve batı dünyasının sessiz kalması insanlık adına utanç verici bir manzaradır.

Suriye’de insanlık dışı bu katliamlar devam ederken Mısır’da da eli kanlı ihtilalcilere karşı insanca yaşama mücadelesi veren Müslüman kardeşler üyelerine karşı başlatılan tutuklama ve katliamlar da devam etmektedir. Kamuoyuna yansıyan son haberlere göre Mısır’daki halk düşmanı kanlı darbenin İsrail'in direktifleri ile yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum Orta doğuda kendi halkını katleden zalim ve despot idarecilerin ve yandaşlarının eli kanlı İsrail'in maşası olduklarını da ortaya çıkarmış bulunmaktadır.” şeklinde devam edildi

MAZLUMDER açıklamasında gerçekleşen katliamların arkasında ki dış güçlere dikkat çekilerek şöyle devam edildi; “Medeni dünyanın gözü önünde yakınında Hizbullah ve İran'ın, daha uzakta ise Rusya ve Çin'in açık desteğini, Batı ülkelerinin ise dolaylı desteğini alan Beşer Esed ve Baas iktidarının Suriye’de, İsrail destekli eli kanlı cuntanın Mısır’da yaptığı katliamları şiddetle kınıyor, bu vahşetin durdurulması ve insanlık onurunun kurtarılması için vicdanı kurumamış uluslararası tüm teşkilatları, bölgenin devletlerini ve insanlarını göreve davet ediyor, yaşanan katliamı ve Beşer Esed'in suç ortaklarını lanetliyor, olayda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.”

Sarin gazı kullanıldı

Bölgedeki doktorlardan Halid Mahmud yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kullanılan "Sarin gazı"ndan etkilendiğini ifade etti. Yaralılarda nefes darlığı, kusma, göz bebeklerinde küçülme, bilinç kaybı yaşandığını belirten Mahmud, acil olarak tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mahmud ölü sayısının artmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Esed yönetiminden yalanlama

Beşşar Esed yönetimi, Şam'ın Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu, haberin "terörü desteklemek" için üretildiğini iddia etti. Suriye Enformasyon Bakanlığının, resmi haber ajansı Sana'da yer alan açıklamasında, uluslarası medyanın "terörü desteklemek" için "yalan haber" ürettiğini ileri sürerek, "Haberlerin kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) komitesini görevinden saptırma girişimi olduğunu" öne sürüldü.

"Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok"

Araplar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ARAP-DER) Genel Başkanı Şükrü Kırboğa, "Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok. Sadece su serperek insanları bundan kurtarmaya çalışıyorlar" dedi. Kırboğa, yaşanılan olayın "vahamet" boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, "BM ve Avrupa da bundan yana, herkes ölüme seyirci ancak Allah'tan yardım dileriz. Bu saatten sonra batı 'yardım edelim' demez. Hakikaten Müslümanlar çok zor durumda. Kimi kime şikayet edeceğiz, bilmiyoruz" dedi.

Suriyeli Yetimleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhammed Şindi El Ravi, Şam'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Dünya halklarını ve hükümetlerini, Suriye'deki katliamın bitirilmesi için çalışmaya davet ediyoruz" dedi.