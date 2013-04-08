Fırtınada 30 Evin Çatısı Uçtu

KAYSERİ’DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

RÜZGARIN HIZI SAATTE 86 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kayseri’de dün gece saatteki hızı 86 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir binanın 3. katındaki dairenin duvarını yıkarken, ağaçlar devrildi, çöp kovaları yollara savruldu.

Kayseri’de gece saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde 8 binanın çatısı uçtu. İlçeye bağlı Halef Hoca Caddesi’nde bulunan inşaattan uçan çatı yan binanın 3. katında bulunan dairenin yatak odasının duvarını yıktı.

Bina sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarını söyleyerek, “Rüzgarın etkili olduğunu biliyorduk. Gece yatmaya hazırlandığımız sırada büyük bir gürültü oldu. Dışarı çıkıp baktığımızda yan taraftaki inşaatın tepesinden kopan çatının 3. kattaki komşumuzun yatak odasının duvarını yıktığını gördük” diye konuştu.

Saatteki hızı 86 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle ilçede çöp kovaları yollara savrulurken, Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Caddesi’nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayan bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ise aşırı rüzgar nedeniyle bir otobüs durağı devrildi. Durakta otobüs bekleyen 3 kişi hafif yaralanırken, yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Develi ilçesinde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle’de uçan bir çatı elektrik direğini devirdi. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu otomobiller zarar gördü.

Hububat depolarının ve elektrik direklerinin hasar gördüğü fırtına sonrasında belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, vatandaşlar ise uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar şiddetli bir rüzgar olduğunu söyledi.