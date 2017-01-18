"Fitnecilere müsaade etmeyeceğiz"

Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Tümtürk, Batılı güçlerin Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türkistanlıların arasını bozmaya çalıştığını kaydederek buna asla izin vermeyeceklerini dile getirdi.



Reinada’ki olaydan sonra Doğu Türkistanlıların kendisini arayarak “Çocuğum okula gidemiyor, işe gidemiyor. Lütfen bununla ilgili bir açıklama yapın. Bize sahip çıkın” diye serzenişte bulunduğunu belirten Başkan Tümtürk şunları söyledi:

“Şimdi bir düşünün. Sizin çocuğunuz var. Okula gidiyor. Şimdi farzı mahal yabancı bir ülkede yaşıyorsunuz. Diyelim ki Rusya’dasınız. Büyük elçiyi öldüren katilin yüzünden sizin çocuğunuz okula gittiği anda “Sen katilin vatandaşısın. Ya da “Senin adamın benim babamı öldürdü” şeklinde bir iddia ile karşı karşıya kaldığında çocuğunuzun ruh hali. Sizin oradaki düşünceniz ne olabilir. Kesinlikle ezilirsiniz, mahvolursunuz.. Biz Türk kardeşlerimize ihanet etmiş hain konumuna düşmek istemiyoruz” diyenler oldu. TRT Avaz kanalında çıkacağımı sosyal medyadan duyurdum. Afrika’dan Özbek bir kardeşim mesaj göndererek şunu söyledi. “ Orta Asyalı Türk kardeşlerimizin hakkını koru. Biz Türk milletinin kardeşiyiz. Asla ve asla terörist olamayız. Bu fitneye kesinlikle müsaade etmemeliyiz.”



Bu bir fitnedir

“Doğu Türkistanlılar Doğu Türkistan’dan sonra rahat edebildikleri ve yaşayabildikleri yer Türkiye Cumhuriyeti. Orta Asya’da Kazakistan’da 20 yıl önce Çin’in entrikaları yüzünden çıkan olaylar yüzünden Doğu Türkistanlılar Kazakistan’da yaşayamaz hale geldi. Şimdi aynı durumu Türkiye’de gerçekleştirmek istiyorlar.” diyen Tümtürk; “Çin bunu çok iyi kullanarak Kırgızistan, Pakistan, Kazakistan’a kendi askerlerini göndererek operasyon yaptı. O gün orada olduğu gibi, geçtiğimiz günlerde Reina’da olduğu gibi bunları gerekçe olarak göstererek Doğu Türkistanlıları terörist imajıyla iadesini sağladılar. Çok masum insanlar katledildi. Doğu Türkistanlıların Allah’tan başka sahibi yok. Reiana saldırısından sonra hassasiyet göstererek 5 gün bekledim. Birincisi soruşturmanın gizliliğinden dolayı. İkincisi ise devletimize olan saygımız. Bunlardan dolayı suskun kaldık. Başbakan Yardımcınız Veysi Kaynak’ın orada sehven kullanmış olduğu bir basın mensubunun Terörist kimdir? sorusuna “Uygur Türkü olma ihtimali var” şeklinde açıkladı. Fakat bunu Uluslararası ajanslar “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Reiana teröristinin ismini açıkladı. Bu Doğu Türkistanlı teröristtir. “ şeklinde verdiler. Veysi Kaynak’a anayasa görüşmelerinin olduğu yoğun bir dönemde Doğu Türkistanlıların mağduriyetini göz önünde bulundurarak bu işin açıklığa kavuşması için açıklamalar yaptı. Bir devlet adamı olarak Doğu Türkistanlıların üzerindeki töhmetin kaldırılması için uğraş verdi. Bizim asla ve asla devletimize özür diletmek, yada geri adım attırmak gibi bir düşüncemiz yok. Haddimiz olamaz zaten. Ama mazlum Doğu Türkistanlıların sehven kullanılmış bir cümle ile uluslararası camiada terörist olarak itham edilmesinin önüne geçmek için bir açıklama idi. Anayasa görüşmelerinden sonra bizi Ankara’ya davet edeceklerini söylediler. Bundan şeref duyduk. Başbakan Yardımcımızın misafiri olmaktan onur duyacağız. Kardeşler arasında bazen yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yanlış anlaşılmayı kesinlikle düşmanlarımızın fırsata dönüştürmesine izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



