Flaş açıklama! Gül'ü mü destekleyecek?



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacakları sorusuna cevap verdi. Abdullah Gül'ün KHK çıkışı nedeniyle "hain" ilan edilmesine tepki gösteren Karamollaoğlu, 2019'da "en güçlü adayı destekleyeceklerini" ilan etti. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Karamollaoğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

- OHAL dönemi oldu bitti dönemi ya da diktatörlük dönemi değildir. Türkiye'de bir kalkışma olacak diye ülkeyi sürekli OHAL’de tutmak doğru değil...

- TBMM tek bir kişiyi değil, 80 milyonu temsil etmeli. Saadet Partisi olarak güçlü bir TBMM’den yanayız. Seçim barajı tamamen kaldırılmalı. Seçimlere girme hakkı olan tüm siyasi partiler belli kriterler ışığında hazine yardımından yararlanmalı.

100 BİN İMZA İŞİ KOLAYLAŞTIRILMALI

- Cumhurbaşkanlığı seçimi için 100 bin imza toplanması kolaylaştırılmalı. İmza noterden değil, seçim kurullarına başvurarak toplanmalı.

VEKİLE PARA CEZASI BİLE VERİLMEMELİ

- Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı korunmalı. Dışarda söylemenin suç olmadığı bir söz için Meclis'te bunu kullananan vekile para cezası bile verilmemeli...





GÜL VE ERDOĞAN ARASINDAKİ KHK POLEMİĞİ

- Bir bardakta fırtına koparmak derim ben buna. İki taraf da aynı şeyi söylüyor; bu sadece 15-16 Temmuz’la ilgilidir. Eski bir cumhurbaşkanının ‘benim teredüdüm var’ demesinin hainlik olarak algılanmasını benim hafsalam almıyor. Aynı görüştesiniz zaten. Bir iki kelime değiştirmekte kime ne zararı olur? Bugün birlikte hareket edenler yarın rakip olabilirler. Aynı takımdaki atletler bile bazen aynı kulvarda birbirlerine rakip olabilirler. Aynı kulvarda koşmasını hainlik olarak olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de temel insan hürriyetleri ile bağdaşmaz.

GÜL’ÜN SAADET PARTİSİ’NDEN ADAY OLACAĞI İDDİASI

- Herkes bilsin ki biz cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Önce kendi kadrolarımız içinde adaylara bakacağız. Kendi kadrolarımız içinden çıkacak adaylar hakkında da kamuoyunun tavrının ne olacağına bakıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz...

ORTAK ADAY KAMPLAŞMAYA NEDEN OLUR

- (Kendisinin aday olacak mı?) Şartlar ne gösterir bilinmez. Bana soran çok oluyor. Ama tekrar ediyorum, biz kazanacak bir aday göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı için ‘ortak aday’ kamplaşmaya neden olabilir. Onun için biz bir aday çıkaracağız. Çıkardıktan sonra diğer partiler ne yapar bunu bilemem. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeler yerine daha çok ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. Biz herkese hitap edecek bir aday olmalı diye düşünüyoruz. (İNTERNETHABER.COM)