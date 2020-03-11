FLAŞ CORONA KARARI İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek. YÖK ise 207 üniversite rektörünü corana virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:36