FLAŞ CORONA KARARI

Bahçeşehir Üniversitesi ise öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, MEB’in Nisan ayında yapmayı önceden planladığı ikinci ara tatili erkene alarak, virüs nedeniyle bu haftadan itibaren başlatarak, öne çekmesini tavsiye etti.
MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınıp, kampüse girişlerine izin verilmeyecek. MEF Üniversitesi’nin ayrıca hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldı.
Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını, tüm öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlerine de kararı tebliğ ettiklerini bildirdi.
Üniversitelerin tamamında ne yapılacağı ise akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek. Tüm üniversitelerin tatil edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.
MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınıp, kampüse girişlerine izin verilmeyecek. MEF Üniversitesi’nin ayrıca hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldı.
Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını, tüm öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlerine de kararı tebliğ ettiklerini bildirdi.
Üniversitelerin tamamında ne yapılacağı ise akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek. Tüm üniversitelerin tatil edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.
İHA