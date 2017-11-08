Flaş öneri! Onlar da kısa dönem askerlik yapsın!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde 300 teknik kolej kurulmasıyla ilgili adımları attı. Sanayiciler, bu alanda mesleki eğitimin teşvik edilmesi için kısa dönem askerlik uygulaması gibi birçok kolaylığın getirilmesini istiyor.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (OSİAD) Ahmet Kurt, meslek lisesi mezunlarının aldıkları eğitimlerinin avantajlarının uzun süreli kalıcı olmasının önemli olduğunu söyledi.

MESLEK LİSELERİNE TALEBİ ARTIRIR

Bu kapsamda sanayide çalışmanın cazip hale getirilmesine yönelik adımların atılması gerektiğini anlatan Kurt, meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilecekleri bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Kurt bu düzenlemenin meslek liselerine talebi artıracağını kaydetti.





KANUN TEKLİFİ HAZIRLADIK... ŞARTLARI NELER?..

Bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını da anlatan Kurt, çalışma hakkında bilgi verdi. Kurt, projenin düzenli işleyebilmesi için hazırladıkları planlamada öğrencinin meslek lisesinden mezun olduğu alanda en az 5 yıl sanayide çalışma şartının bulunduğunu anlattı.

ARA ELEMAN SIKINTISINI BİTİRİR

Kurt, bu çalışma şartlarını yerine getiren meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabileceğini öngördüklerini kaydetti. Askerlikle ilgili bir karar alması halinde meslek liselerine önemli ilgi olacağını kaydeden Kurt, sanayinin ve sanayicinin ara eleman sıkıntısının ciddi şekilde uzun vadede sona ereceğini dile getirdi.





İŞ KURUP PATRON OLABİLİR

Düzenlemenin yapılması ile meslek lisesini bitiren kişilerin alanında sanayide çalışma imkanını daha çok bulacağını belirten Kurt, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Böylece ücretli başka bir yerde çalışmayı bırakıp kendi işini kurmaları imkanı olacak. Ne kadar işveren olursa o kadar istihdam imkanı ile ülke sanayisi gelişecek.” (İNTERNETHABER.COM)