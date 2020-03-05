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FOTOĞRAF YARIŞMASINA SON BAŞVURU YARIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla 'iklim ve su’ temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor. Son katılım tarihinin 6 Mart 2020 Cuma günü olarak açıklandığı yarışmada dereceye giren fotoğraflara para ödülü ve plaket verilecek ve derece giren eserler yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak.

FOTOĞRAF YARIŞMASINA SON BAŞVURU YARIN

1873 yılında “Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı” olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan “Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)”, her yılın 23 Mart gününü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutluyor.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, her yıl Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen farklı bir tema etrafında kutlanıyor ve tema hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 2020 yılının teması “İklim ve Su” olarak belirlendi.
Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl “İklim ve Su” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi; 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlenmiştir. Fotoğraf yarışmasına katılan eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek, dereceye giren eserler ayrıca ödüllendirilecektir. Yarışmada; 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2.seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ile plaketleri 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliği kapsamında takdim edilecektir. Yarışmada dereceye giren eserler Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak, ayrıca katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim ve Su” konulu fotoğraf yarışmasının detaylarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabilmektedir.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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