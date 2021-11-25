FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yusuf Eskitürk, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Oda Başkanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengül yarışma hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da konuşmasında yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkâr bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz” dedi.

Törenin son konuşmacısı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında yarışmada dereceye girenler tebrik etti.

Yarışmanın tüm katılımcılarına teşekkür eden Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Bugün, 2021 Ahi Evran Yılı dolayısıyla Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümü ile Kayseri Ticaret Borsamızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu önemli etkinliklerimizden birisi olan Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni için toplanmış bulunmaktayız. Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, Ahilik Kültürünü anlatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışmasına amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımızın ilgileri bizleri sevindirmiş ve unutulmaya yüz tutan mesleklerin fotoğraflarını sergimizde yeniden görmek bizleri hayli mutlu etmiştir.”

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde 308 fotoğrafçının katıldığı ve bin 151 fotoğraf değerlendirmeye alınarak, çekilen fotoğrafların jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada birincilik ödülü Arzu İbranoğlu, ikincilik ödülü Cihan Karaca ve üçüncülük ödülü Orhan Tanhan, mansiyon ödülüne layık görülen Niyazi Gürgen ile Muharrem Daşan’a ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni, dereceye giren fotoğraflardan oluşan serginin açılışının ardından sona erdi.