FRANSA’DA DİN FAŞİZMİ HORTLADI Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan ve diğer bölgelerde etkinlik kurma çabaları başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerini rahatsız etti.

Libya’da ayrılıkçı katil Hafter'e destek veren, Suriye'de PYD, PKK ve diğer terör örgütlerini destekleyen, Karabağ'da işgalci ve katliam sanığı Ermenistan'ı destekleyen Fransa devlet başkanı EmmanuelMacron hızını alamayarak işi, Avrupa'da Müslümanlara yönelik zulüm ve hakarete taşıdı.

Önce İslam dininde reform yapılması gerektiğini gündeme getiren Macron daha sonra Müslümanların Peygamberi Hazreti Muhammed (Sav)'e yönelik hakaret içeren dergilerin Fransa’nın yönetim binalarının duvarlarına yansıtılmasını sağladı. Daha sonra başörtüsünün yasaklanması ve Müslümanlara yönelik yeni ayrımcı ve baskı politikalarının uygulanmasını gündeme getirdi.

Geçmişi Orta Doğu, Afrika'nın birçok ülkesi ve dünyanın birçok yerinde soykırım, zulüm ve işkence ile anılan, Cezayir'deki katliamlarının kanı elinde hâlâkurumamış olan Fransa'nın devlet başkanının bu çıkışları ortaçağdaki din faşizmi ve haçlı ruhunun hortlamasından başka bir şey olmayıp insanlık dışı,çağdışıdespot uygulama ve yaklaşımlardır.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak!

Sözümona Avrupa medeniyetinin merkezi olarak lanse edilen, 5 milyon Müslüman nüfusu ülkesinde barındıran Fransa'nın devlet başkanı Macron’unçağlar ötesinde kalmış din faşizmini hortlatarak rakiplerine üstünlük kurma adına İslam dini, Müslümanlar ve Müslümanların peygamberine yönelik hakaret, baskı veher türlü saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Macron’un insanlık dışı uygulamalarına destek veren başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan olmak üzere batı uşaklığına soyunmuş, düşmanına âşık olmuş İslam ülkeleri yöneticilerini de şiddetle kınıyor, yazıklar olsun diyoruz. Halkımıza çağrımız ise Fransa'nın ürettiği her türlü kullanım malzemesini almayarak dolaylı olarak da olsa Fransa'ya yaptığımız ekonomik desteklerden vazgeçmesidir.



Yaşasın İslam’ın adaleti, hoşgörüsü

Yaşasın insanlığın kurtuluş örneği şanlı peygamberi

Yaşasın İslam’ın yaratılan bütün varlıkları koruyan, saygı duyan şanlı öğretisi



İrfan KAŞIKÇIOĞLU

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Bşk. Yrd.



Haber Merkezi