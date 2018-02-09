Furkan Vakfı Kayseri Şubesi de mühürlendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenlemişti.







’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticilerinden 28 kişi gözaltına alındı.









5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Kurucu Başkan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.







Kayseri Şubesi mühürlendi

Gelişmelerin ardından Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan vakfın şubesi mühürlendi. Mühür üzerinde “İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli yazılar ve Adana 6’ncı Hukuk Mahkemesi'nin 2018/66 kararına istinaden kapatılarak mühürlenmiştir” ifadesi yer aldı.

Vakfın Kayseri şubesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan 'Kayseri temsilciliğimiz de mühürlendi. Durmak mı, o da ne demek?' paylaşımı ise dikkat çekti

(kayseriyerelhaber)







