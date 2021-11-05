FUZULİ CADDESİ, YAKUT MAHALLESİ'NE ALT GEÇİTLE BAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Fatma Kemal Şallıoğlu Camii ve Ahsen İfakat İlgen Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Ulaşım konusunda vatandaşların çok daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç, açılışta 10 binin üzerinde nüfusa yaklaşan Yakut Mahallesi’nin şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkânına kavuşacağı bir proje ile ilgili müjde verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik’in kendisini telefonla aradığını anlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Ankara’da bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle az önce müjdesini aldığım bir projeyi paylaşmak istiyorum. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü az önce aradı. Yakut Mahallesi’ndeki demir yolu geçidimizin ihalesinin 30 Kasım’da yapılacağının müjdesini verdi. Cenab-ı Allah verdikçe veriyor, Biz sizleri seviyor, dua ediyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize, ezanımıza, camimize, kuran kursumuza sahip çıkma duygusunu elimizden almasın.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişip, güzelleştiğini, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, konforunu artıran hizmetleri sürdürdüklerini, bereket içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de “Memduh abi az önce bir müjde verdi” diyerek daha da çok hizmetler yapacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve vatandaşlar katıldı.

YAKUT MAHALLESİ VE ÇEVRESİ RAHAT NEFES ALACAK

Başkan Büyükkılıç’ın verdiği müjde kapsamında, Yakut Mahallesi ile Fuzuli Caddesi’ni buluşturan kesişim bölgesinde alt geçit projesi ile şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi artıracak. Proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükü azaltılmış olacak ve yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu olacak.