Gamze son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlanma hastalığına rağmen hayat sevinci ile herkese örnek olan Gamze Yağar, dün Almanya'nın Hemmingen eyaletinde hayatını kaybetmişti.





















Dün havayolu memleketi Kayseri'ye getirilen Yağar, öğle namazına müteakip Hunat Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde toprağa verildi.











Kızının tabutunu omuzlayan baba Metin Yağar, kızının tabutunun başında gözyaşı döktü. Yağar'ın yakınları da tabutun başında bekledi. Kızını musalla taşına taşıyan baba Metin Yağar, gözyaşı döktü.



Fenerbahçeli oyuncular Volkan Demirel ve Mehmet Topuz da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Gamze Yağar'ın cenazesine çelenk gönderdi. Ayrıca, 17 yaşında hayatını kaybeden Yağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmuştu.











Herkesin sevdiği biriydi

Sanat ve spor dünyasından sayısız ünlü Gamze'yi ziyaret etmişti. Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan Gamze için hayran kulüpleri kurulmuştu.



Alman medyasının yakından takip ettiği Gamze'nin yaşamını anlatan televizyon programları yapılmıştı. Gamze, 2013 yılında Köln'de düzenlenen Gamze'yi Sevenler Gecesi'nde, bugüne kadar kendisini en mutlu eden şeyin “peruk” alınması olduğunu söylemişti. Gamze, “Artık saçlarımı tarayabiliyor ve istediğim tokayı takıyorum” diyerek duygularını ifade etmişti. (iha-birgun.net)