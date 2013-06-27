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GANA SPOR BAKANI VALİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Gana Spor Bakanı Joseph Yammin ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.

GANA SPOR BAKANI VALİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret eden Gana Spor Bakanı Joseph Yammin, “Sizleri de Gana’da görmekten mutluluk duyarım. Kayseri çok güzel bir şehir. Çok güzel organize edilmiş. U-20 Dünya Kupası’nda mücadele eden Gana U-20 takımımız bütün hazırlıklarını tamamladı” ifadelerinde bulundu.
Vali Orhan Düzgün ise, “Kayseri’ye hoş geldiniz. Sizleri Kayseri’de görmekten mutluluk duyuyoruz. Kayseri’de geçireceğiniz günler çerçevesinde iyi vakit geçirmenizi dilerim. Kayseri sanayi, kültür, turizm gibi alanlarda önde gelen bir şehirdir diye konuştu.

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