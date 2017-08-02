GARNİZON KOMUTANI HAKİM KARŞISINDA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, Yalçın ve avukatı hazır bulundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Yalçın, ifadesinde, 37 yıllık askeri hayatında hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

2-25 Temmuz 20016'da yıllık izne ayrıldığını belirten Yalçın, 15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe katılmak üzere eşi ile düğün için İzmir'den İstanbul'a gittiklerini anlattı.

Yalçın, düğünde eski dönem arkadaşları ile sohbet ettiği esnada saat 22.00 sıralarında masaya gelen kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın tüm generalleri kokteylin yapıldığı yere çağırdığını söylediğini ifade etti.

Bu esnada Ünal'ın kendilerini neden çağırdığını anlamaya çalıştıklarını dile getiren Yalçın, kokteyl alanına çıktığında bir masa etrafında korgeneraller ile Hava Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın toplandığını ifade etti.

Hava Kuvvetleri Komutanının kendilerine vereceği emri beklediklerini kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Korgeneral Mehmet Şanver ile Tümgeneral İsmail Güneykaya konuşuyordu. Sonra, Korgeneral Şanver'in, 'Akıncı ile görüşün, derhal havadaki uçakları indirsin' ikazını duydum. Şanver, düğündeki üs komutanlarına birliklerine telefonla ulaşarak havadaki uçakları indirmesini emretti. Ben de üs komutanı olmadığım içim emri üzerime almadım. Düğüne yakın yerde helikopter uçtuğu için tedirgin olup düğündeki toplantı salonuna geçtik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Abidin Ünal, Korgeneral Mehmet Şanver ile toplantı salonuna indik. Hava Kuvvetleri Komutanımız birliklere mesaj göndermeye çalıştı. Bu sırada, bulunduğumuz toplantı salonuna elleri silahlı kamuflajlı askerler gelerek Hava Kuvvetleri Komutanımıza doğru 'Komutanım sizin güvenliğinizi sağlamak için geldik' dedi. Bunun üzerine Abidin Paşa, 'Benim emniyetimi sağlamak istiyorsanız dışarı çıkın ve orada bekleyin' diye emir verdi. Bunun üzerine silahlı kişiler dışarı çıktı."

Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın silahlı askerlerle konuşmak için toplantı salonundan dışarı çıkmak istediğinde askerlerin kendisini itekleyerek içeri soktuklarını anlatan Yalçın, "Toplantı salonunu içine doğru bir el ateş ettiler. Korgeneral Şanver sakin olmamız gerektiğini, ne deniyorsa yapmamız gerektiğini söyledi. Bir süre sonra silahlı kişiler odaya gelerek cep telefonlarımızı topladı. Hava Kuvvetleri Komutanımız hariç herkesi plastik kelepçe ile kelepçeleyip ağız üstü yere yatırdılar. Uzun bir süre kelepçeli olarak ağız üstü yattık. Beni ve birkaç kişiyi yerden kaldırarak toplantı masasına oturttular. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Gece saatlerinde bizleri askeri helikopterlere bindirdiler ve Fenerbahçe Orduevi'ne götürdüler. Cep telefonlarımızı teslim ettiler ancak cep telefonu ile konuşmamıza izin vermediler. Sıklıkla kelepçe değiştirdiklerinden ellerinde kelepçe kalmadı." dedi.



15 Temmuz gecesini Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiğini aktaran Yalçın, darbe girişimi sırasında ordu evinde derdest edilen komutanların eşlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Orduevi çevresinde gece yarısı bomba patlayınca sabaha kadar karartma yapıldığını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah olduğunda Kayseri Lisesinden sınıf arkadaşım olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız beni aradı. Neler olduğunu, yaşananlardan haberdar olup olmadığımı sordu. Ben de bazı komutanların gözaltına alındığını, durumumun iyi olduğunu söyledim. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı ve yanında bulunan valimiz beni aradı. Durumumu sorduktan sonra Erkilet 12. Üs Komutanlığından 8 uçağın neden kalktığını sordu. Uçakların kalktığından bilgimin ve emrimin olmadığını söyledim. Kayseri'deki birlik komutanımı arayarak hiçbir şekilde darbe girişimine destek verilmemesi gerektiğini emrettim. 16 Temmuz'da Fenerbahçe Orduevi'nden çıkmamıza izin verildi. Emekli Korgeneral Ali Yılmazer'in evinde bir gece ailemle kaldıktan sonra Lojistik Komutanım Atilla Gülan beni arayarak, 12'nci Hava Ulaştırma Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız'ın İstanbul'da gözaltına alındığını, Kayseri'ye gidince bu birliğin de komutanlığını yapmamı emretti. Kayseri'ye emrin ifasını yerine getirmeye gittiğimde Kayseri Emniyet Müdürü beni aradı ve 'Gelince görüşmemiz gerek' dedi. Ben de 'tamam' diyerek Kayseri'ye geldiğimde kent girişinde yapılan yol uygulamasında polis tarafından gözaltına alındım."

ByLock kullanmadığını ve ismini sorguda öğrendiğini ifade eden Yalçın, darbe bildirisinde sıkıyönetim komutanı listesinde isminin bulunmasına ilişkin ise bu konuda bilgisi, imzası ve onayı olmadığını savundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in tanık olarak dinlenmesini isteyen Yalçın, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.