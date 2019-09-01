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Gazeteci Aşatır’ın mutlu günü

Kayseri’de görev yapan gazeteci Şeyda Aşatır, düzenlenen düğün töreni ile birlikte hayatını Onur Salman ile birleştirdi. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy da aile cüzdanını genç çifte verdi.

Gazeteci Aşatır’ın mutlu günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve Kent Türk TV’de muhabirlik yapan gazeteci Şeyda Aşatır ile Onur Salman gerçekleşen nikah töreni ile evlendi.



Düğün törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, KTO meclis üyeleri Hacı Çevikel ile Hüseyin Mercan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile gazeteci Aşatır’ın meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı.



Düğün sahipleri Rabia-Kenan Aşatır çifti ile Hatice-Famil Salman çifti davetlileri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi.



Çiftin nikahını kıyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile cüzdanını MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’a uzatarak genç çifte vermesini istedi. Ersoy da, “Bizler Anadolu çocuğuz, klasik tabirler vardır, yuvayı dişi kuş kurar diye ben her iki tarafta da anlayış olacağı, sevgi ve saygı çerçevesinde bir evliliğin hayırlı olmasını diliyorum. Ben ikisine birden aile cüzdanını verip, ikisini de Allah’a emanet ediyorum” diyerek aile cüzdanını genç çifte verdi. Çifte nikahın sonunda ay Yıldızlı Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.



Düğüne katılan davetliler gece boyunca gönüllerince eğlenirken, gelin ile damadın Azeri oyunu ilgi ile izlendi.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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