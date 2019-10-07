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Gazeteci Sağırsoy önemli gelişmeleri yorumluyor

Gazeteci İlter Sağırsoy Kent Türk Televizyonu’nda hazırlayıp sunduğu Analiz Programı’nda Kayseri’de yaşanan önemli gelişmeleri yorumluyor.

Gazeteci Sağırsoy önemli gelişmeleri yorumluyor

Kent Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İlter Sağırsoy, Analiz programında Kayseri’de yaşanan önemli gelişmeleri yorumluyor. 10 Ekim Perşembe günü saat 21:00’de yayımlanacak olan programda şu konu başlıkları yorumlanacak: “Belediye başkanlarının 6 aylık karnesini vatandaş verdi. Hangi başkan geçti hangi başkan kaldı? AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” dedi ve ortalık karıştı.”
Memduh Büyükkılıç ve Mehmet Metiner söz düellosunun perde arkası ve tüm ayrıntılar Analiz’de.

Haber Merkezi

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