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Gazze Şehitlerine Gıyabi Cenaze Namazı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri gönüllüleri Gazze mağdurları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze Şehitlerine Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri gönüllüleri kanlı İsrail saldırısında hayatını kaybeden 200’e yakın Gazzeli için Hunat Camii’nde Cuma namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı. Yoğun bir katılımın olduğu gıyabi cenaze namazını emekli öğretmen Kasım Okut kıldırdı. Namazdan sonra Gazze başta olmak üzere yeryüzünün farklı coğrafyalarında zulme uğrayarak hayatlarını kaybeden mazlum ve mağdurlar için dua edilerek zulümlerin bir an önce son bulması dileğinde bulunuldu.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının çağrısı ile Kayseri halkının büyük ilgi gösterdiği namaza katılanlar, yeryüzündeki mazlumlar ve Müslümanlar için dua etmek ve katledilenlerin cenaze namazlarını kılmaktan memnun kaldıklarını bildirerek, Gönüllü Kültür Kuruluşları yöneticilerine teşekkür ettiler.
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