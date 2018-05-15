Gazze sınırı kan gölüne döndü 43 ŞEHİT

İnsanlık dışı saldırıda 43 Filistinli şehit olurken 2 bine yakını da yaralandı. İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde de İsrail savaş uçakları Gazze’ye hava saldırısında bulundu.







ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Duruma tepki gösteren Filistinliler protesto gösterileri düzenlemeye başladı. İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 43 Filistinliyi şehit etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıyor. İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında, buna tepki göstererek gösteriler düzenleyen Filistinliler’in üzerine ateş açtı. Saldırıda 43 Filistinli şehit olurken, 2 bine yakın Filistinli de

yaralandı.



HAVA SALDIRISI

İsrail jetlerinin Gazze'ye 5 ayrı hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Jetlerin Hamas kamplarını hedef aldığı belirtilirken, İsrail birliklerinin 3 ayrı noktada Hamas militanlarıyla çatışmaya girdiği ifade edildi. Şu ana kadar yaşanan can kayıplarıyla birlikte, olaylar 2014'teki savaştan bu yana Gazze'deki en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

