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Gazze'de İnsanlık Ölüyor

Gazze Şeridi'ne İsrail'in geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yanan düzenlediği saldırılarda bugüne kadarki ölü sayısının 55'ye yükseldiği bildirildi. Ölenlerden 11'i çocuk, yarısının ise sivil olduğu belirtildi.

Gazze'de İnsanlık Ölüyor
Hamas'ın sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 5 gündür havadan ve denizden bombaladığı Gazze'de ölü sayısının 55'ye ulaştığını duyurdu. Ölenlerden 11'i çocuk olduğu kaydedildi.

Bu arada Gazze sağlık yetkilisi Eşref el-Kidra, bugün İsrail'in saldırısı sonucu 5 sivilin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu aktarıldı. Kidra, ölen çocuklardan 3 yaşındaki kız ve 5 yaşındaki erkek çocuğun aynı aileden olduğunu ve Cibaliye mülteci kampındaki evlerinin bombalanması sonucu öldüklerini söyledi.

Öte yandan Gazze'den de İsrail'e bugün roketler fırlatılırken, birçoğu savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin bir kısmı da boş arazilere düştü. İsrail'de bugünkü roket saldırılarında ise 3 kişinin yaralandığı kaydediliyor.

Gösterilerde 18 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın Tulkerem kentinin girişinde düzenlenen gösterilerde, İsrail askerleri ile çıkan çatışmalar sonucu 18 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin gösterilerde gaz bombası, gerçek ve metal mermi kullandığı belirtildi.

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