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Geçen ay kazalardan 337 kişi yaralandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan faaliyet raporuna göre Temmuz ayında il merkezinde meydana gelen 523 trafik kazasında 337 kişi yaralandı. Trafik kontrolleri kapsamında ise 12 bin 313 araca idari para cezası uygulandı.

Geçen ay kazalardan 337 kişi yaralandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan kontrollerde, 37 bin 301 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 12 bin 313 araca idari para cezası uygulanırken 174 sürücünün ehliyetine puanlarının dolması nedeniyle el konuldu ve 644 araç da trafikten men edildi. İl merkezinde 221’i yaralamalı olmak üzere toplamda 523 kaza meydana geldi. Bölge trafik denetimlerinde ise 40 bin 798 araç kontrol edilirken 9 bin 507 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 10 sürücünün ehliyetine el konulurken, 244 araç da trafikten men edildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü sınırlarında 1 ölümlü, 38 yaralamalı ve 47 maddi hasarlı kaza meydana gelirken 95 kişi yaralandı.
Kayseri ilçe merkezlerinde yapılan trafik denetimlerde 6 bin 201 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde bin 67 araca idari para cezası verilirken 24 sürücünün ehliyetine el konuldu ve Eksiklerinden dolayı 111 araç trafikten men edildi. Temmuz ayında ilçe merkezlerinde medyana gelen 23 yaralamalı ve 11 maddi hasarlı kazada 43 kişi yaralandı.

Haber: Fatma Alkan

İHA

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