“GELECEĞİMİZİ KARARTMAYALIM”

Forum AVM önünde toplanan Genç İHH üyeleri ellerindeki pankartlar ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyerek, farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Yürüyüş sonrasında bir açıklama yapan Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır şunları söyledi;











Aramızdaki canavarlar

“Türkiye’de her geçen gün bir yenisinin karşımıza çıktığı çocuk istismarına yönelik vakalara dur demek, çocuklarımızın sesi olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Milli ve manevi değerlerimiz, güvenilir bir toplum hayatı için aklın, malın, canın, neslin, inancın güvende olmasını ister. Fakat gelinen noktaya baktığımız zaman modern yaşam olarak dayatılan ve milli, manevi değerlerimiz ile uzaktan yakından alakası olmayan yaşam tarzının en çok bu 5 değerimize zarar verdiğini görüyoruz. Bir baba, bir ağabey olarak, bu toplumun bir ferdi olarak utanarak söylüyorum ki; toplumumuzda hemen yanı başımızda küçücük yavrularımıza art niyetle yaklaşabilen ve bizlerle aynı insan hüviyetine sahip canavarlar mevcut. İşte bu canavarlar aile anlayışı katledilmiş, akıl ve nesil emniyeti kalmamış bu hastalıklı durumun birer sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Böylesine önemli bir konu sadece elim hadiseler yaşandığı zamanlarda gündeme geliyor ve kısa zamanda tepkiselliğimizi yitiyoruz. Ülkemizde tek bir çocuğun bile istismara maruz kalması kabul edilemez olup, yetişkinler olarak hepimizin ahlaki ve vicdani olarak bu sorumluluğu alması gerekmekte. İstismarın bir kader değil, hepimizin el birliği ile önleyeceği bir suç olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımıza yaşatılan her olumsuzluk kendi geleceğimizi karanlığa sevk edecektir. Bizler Kayseri Genç İHH olarak çocuklara yönelik yaşanan cinsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal istismarın karşısında olmaya ve sorumlularının cezalandırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” (Haber: Ramazan Karakuş / Foto: Metin Yiğit)