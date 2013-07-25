"Gelecek nesli yetiştirenler bunu hakketmiyor"

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kamuda Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi gazetemize yaptığı açıklamada, önceliklerinin emeklilik konusunun masaya yatırılması olacağını ifade etti.

“Emeklilikteki olumsuz şartlardan dolayı mesleğe devam ediyorlar”

İnsanların emekli olamadığını söyleyen Kalkan, “Emeklilik yaşı gelmiş insanlarımız özelliklede öğretmenlerimiz emekli olamıyorlar. Yıllarca eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerimiz emekli oldukları andan itibaren aldıkları maaş yarı yarıya düşüyor. Kamuda çalışan vasıfsız işçiler kadar emekli maaşı ve emekli ikramiye alamıyoruz. Zamanında gelirlerimizden emekli kesintisi yapılsa hem emekli maaşlarımızda hem de emekli ikramiyelerimizde iyileşme olacak’ ifadesinde bulundu. Kalkan, öğretmenliğe 35-40 yılını veren eğitimcilerin yaşlanmalarına rağmen emeklilik şartlarındaki olumsuz durumdan dolayı mesleğe devam ettiklerini belirtiyor. 300 bin gencin geride atama beklediğini söyleyen Kalkan, ‘Biz Memur-Sen olarak emeklilik konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Emeklilikte şartların iyileştirilmesi hem görev bekleyen gençlerin hem de emekli olmak için gün sayan öğretmenlerimizin arzuladığı ve beklediği bir şey. Bunların yanında Kamuda çalışan vasıfsız işçiler kadar emekli ikramiyesi almak istiyoruz. Kamu işçisi 91 bin lira gibi bir tazminat hak ederken biz eğitimcilere bunun yarısı veriliyor. Geleceğin inşasını yapan ve ülkenin gelecekteki neslini yetiştiren insanların hak ettiği bu olmaması gerek” şeklinde konuştu.

“Diğer adaletsizliklerinde çözülmesi gerekiyor”

Kalkan, görüşmelerde emeklilik konusunun yanı sıra bir diğer gündem maddesinin ise geçen yılki toplu sözleşmelerde mağdur edilen öğretmen ve öğretim elemanları konusu olduğunu belirtiyor. 2006 yılında başlayan ek ödemelerde 666. sayılı kanun hükmünde kararnameden faydalanamadıklarını ve adaletsizliğin çözülmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, ‘Türkiye Öğretmenin, memur ve hizmetliden daha az maaş aldığı bir ülke. Bu yılki görüşmelerde geçen yıldan kalan hakkımızda isteyeceğiz. Geçen yıl ki görüşmelerde istediğimiz maddelerin birçoğu görüşülmedi bile. Kamu işveren heyeti geçen yıl ki ciddiyetsizliği bu yıl gösteremeyecek’ şeklinde konuştu.

10 iş kolunda yetkili sendika olduklarının altını çizen Kalkan ‘7 yüz 7 bin üyemizle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Memur-Sen artık Kamu işveren heyeti tarafından ciddiye alınmak zorundadır‘ ifadelerinde bulundu.

Haber: Bünyamin Gültekin/Mesut Davarcı