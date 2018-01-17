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Gemerek Müftüsü göreve başladı

Gemerek İlçe Müftülüğü’ne atanan Harun Kılıç göreve başladı.

Gemerek Müftüsü göreve başladı

Gemerek Müftülüğünden Müftü İhsan Öz'ün ardından atanan Müftü Harun Kılıç görevine başladı. Evli ve 5 çocuk babası olan Kılıç, ilk olarak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde imam olarak göreve başladı. Kayseri merkezde imamlık yaparken, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Kılıç 1997 yılında Müftülük sınavına girerek, 2 yıllık müftülük eğitimini Konya'da tamamladı. Müftü olarak Malatya'nın Pütürge ilçesine atanan Kılıç Yozgat'ın Saraykent ve Kayseri'nin Tomarza ilçelerinde de müftü olarak görev yaptı.
Kılıç, "Tomarza ilçesi ve Gemerek ilçesi birbirine benzer ilçeler. Gemerek'i de çok sevdim. Bizler bu toprakların insanı olarak bu topraklarda hizmet etmekten memnunuz. İlçe halkı da çok sıcakkanlı insanlar. Hedefim 7 yıl buraya hizmet etmek" dedi.
İHA

 

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