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Genç Birlik'te “Lösev’ tanıtıldı

Genç Birlik Kayseri'de düzenlenen söyleşide LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgiler verildi. 

Genç Birlik'te “Lösev’ tanıtıldı

Söyleşide LÖSEV Kayseri İl koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve Halkla İlişkiler sorumlusu Arzu Çokeken, LÖSEV ve çalışmaları hakkında sunumlar yaptı.



Çeşitli yaş ve meslek gruplarından katılımın olduğu programda merak edilen birçok soru LÖSEV temsilcileri tarafından cevaplandırıldı.



Etkinlik sonunda Genç Birlik Başkanı Bilal Habeş Bulut, Genç Birlik adına toplum yararına yapılacak tüm çalışmalarında her zaman işbirliği ve farklı projelerde birlikte çalışabileceklerini bildirdi.

Kurum Haberi 

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