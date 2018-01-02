Genç doktorlar rahatsız

“Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde bıçak kemiğe dayandı” başlığıyla oluşturulan yazıda, özellikle acil bölümünde görev yapan asistanların nöbet ücretlerinde yapılan kesintinin akla ve mantığa sığmadığı ifade edilirken, diğer yandan asistan doktorların sorunların çözümü için örgütlendikleri ve küçük bir kıvılcımla direnişe başlanacağı, böylelikle hastane yönetiminin yaptığı kesintiden daha fazla zarar edeceği bilgisine yer veriliyor.
Söz konusu yazının tamamı şu şekilde;
Gelirlerimiz yüzde 60 düştü
“Erciyes Üniversitesi Hastanesinde bir süredir asistan hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüş yaşandığı görülmektedir. 3 yıl öncesine göre enflasyon oranında yüzde 30 artması gereken gelirlerin, yüzde 60 civarında düştüğü hayretle izlenmektedir. Asistan hekim sayısı gün ve gün azalırken, yönetim tarafından daha fazla hasta bakılması için baskı yapılarak iş yükü sürekli olarak artırılırken gelirlerin düşmesi akla ve mantığa sığmamaktadır.
Bir diğer hususta acil serviste çalışan ve hastanenin belki de en büyük yükünü kaldıran acil bölümü asistanlarının nöbet ücretlerinde yapılan kesintidir. Bunun akla ve mantığa sığan bir tarafı olmadığı gibi vicdanları da sızlatmaktadır. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi ve yine ödemekle yükümlü olduğu borçları bulunmaktadır. Ev kredisi ödeyen bir hekim ‘bizim gelirlerimiz düştü’ diye bankadan af isteyebilir mi?
Aldığımız haberlere göre asistan hekimler konunun çözümü için kendi aralarında örgütlenmeye başlamışlar. Hastane yönetimine seslenerek bu mağduriyetin çözülmesini tavsiye ediyoruz. Aksi halde küçük bir kıvılcımla başlayacak olan direniş sonrasında, göz dikilen 3 kuruşluk asistan dönerinden çok daha fazlası kaybedilebilir.
Bu tip konularda bilgilendirilmemiz durumunda bu hesaptan isminiz açık edilmeyerek bu konu ve her problem paylaşılmaya devam edecektir. Bu grubun kuruluş amacı budur.”
Kayseri Gündem
Paradan once insana insan gibi davranmayi ogrensinler cok bile bence aldiklari para