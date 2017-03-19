Genç KAYMEK ile Çanakkale Gecesi

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi’ne büyük ilgi gösterildi. 1300 kişilik salon tamamen doldu ve yüzlerce kişi programı ayakta izledi.

Çanakkale Gecesi, Genç KAYMEK öğrencisinin Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Gecede daha sonra Çanakkale ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan bir film izletildi. Genç KAYMEK Müdürü Fuat Ayan, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada Çanakkale’nin hepimizin gönlünde bir İstiklal meşalesi olduğunu belirtti. Tarihimizi iyi anlamak ve bugünün gençlerine iyi anlatmak gerektiğini ifade eden Ayan, “Böyle yaparsak kökü mazisinde olan, geçmişiyle barışık bir nesil yetiştirmiş oluruz. Geçmişini bilmeyen geleceğe umut ve güvenle yürüyemez” dedi.







Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi’nde Genç KAYMEK tarafından düzenlenen “Çanakkale’ye Mektup” yarışmasının birincisi Genç KAYMEK öğrencisi Mervenur Sarıkaya da sahneye çıkarak duygu dolu mektubunu izleyicilerle paylaştı. Yarışmada dereceye giren üç öğrenciye Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale turu hediye edildi.

Gecede daha sonra Namık Kemal Bilgili yönetiminde Genç KAYMEK korosu sahneye çıktı. Koro, başta Çanakkale Türküsü olmak üzere kahramanlık türküleri seslendirdi.

Gecede ayrıca Genç KAYMEK tiyatro kulübü tarafından Çanakkale Geçilmez adlı oyun sahnelendi. Oyun, seyirciler tarafından gözyaşlarıyla izlendi.

Genç KAYMEK’in Çanakkale Gecesi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti. Gecede yaptığı konuşmada insana yatırımın ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Çelik, “Katılan gençlerimize ve KAYMEK’te bu güzel programları yapan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz, bir taraftan şehrimizi imar etmeye çalışıyoruz; ama bunu yaparken insanı da ihmal etmiyor ve bir taraftan da insana yatırım yapıyoruz” dedi. Genç Kaymek’te 10 bin öğrencimize destek sağlandığını vurgulayan Başkan Çelik, talepler devam ettikçe yeni KAYMEK şubeleri açmayı sürdüreceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Çanakkale başta olmak üzere bu vatan ve millet uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti.