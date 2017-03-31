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“Genç Kürsü Programı”nın konuğu Karayel oldu

AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Genç Kürsü Programı” bu hafta Erciyesevler Mahallesinde gerçekleştirildi. Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in de katıldığı programa gençlerin ilgisi yoğun oldu. 

“Genç Kürsü Programı”nın konuğu Karayel oldu
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Program öncesi kahvehanede vatandaşlar ile bir araya gelen Karayel masa masa dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.


Karayel vatandaşların halk oylaması ve anayasa değişikliği hakkındaki sorularını yanıtladı. Karayel daha sonra Kocasinan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Kaya ve yönetimi ile birlikte bir kafeteryaya geçti.  Karayel gençlerle artık daha çok bir araya geleceğini söyledi.
Haber: Muhammed Furkan Şahin
 

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KarayelKayseriKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
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