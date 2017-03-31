“Genç Kürsü Programı”nın konuğu Karayel oldu

Program öncesi kahvehanede vatandaşlar ile bir araya gelen Karayel masa masa dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.





Karayel vatandaşların halk oylaması ve anayasa değişikliği hakkındaki sorularını yanıtladı. Karayel daha sonra Kocasinan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Kaya ve yönetimi ile birlikte bir kafeteryaya geçti. Karayel gençlerle artık daha çok bir araya geleceğini söyledi.

Haber: Muhammed Furkan Şahin

