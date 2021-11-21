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GENÇ TALAS’A ANKARA’DA BÜYÜK İLGİ

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Tam Sana Göre Festivali’ kapsamında açılan ‘Genç Talas’ standı, gerek protokol gerekse de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 

GENÇ TALAS’A ANKARA’DA BÜYÜK İLGİ

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Tam Sana Göre Festivali’ kapsamında açılan ‘Genç Talas’ standı, gerek protokol gerekse de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik olarak hazırlanan fuar alanındaki Genç Talas standını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Atçı Nergis ile çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Stantta robotik araçlar başta olmak üzere e-spor kulübü ve kütüphane hizmetleri gibi Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve etkinlikler tanıtıldı.
ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYLE TANIŞIYOR
Talas Belediyesi’nin projelerini görmek için gelenler arasında çocuklar da yer alıyor. Özellikle robotik teknoloji uygulamalarını ilgiyle inceleyen çocuklar Genç Talas rozeti takarak ‘Genç Talas’lı oluyor.
‘GENÇ TALAS’ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖDÜL ALMIŞTI
‘Genç Talas’ projesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraGenç Talas
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