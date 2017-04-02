GENÇLİĞİN REFERANDUMU

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'dan sonra mevcut düzenin değişmesinin şart olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını belirtti. Yıldırım, AK Parti ve MHP'nin anayasa değişiklik teklifini birlikte hazırladığını anımsatarak, "Anayasa değişiklik teklifini Meclise götürdüğümüz zaman dedik ki bu değişiklik, Meclisin tamamının onayını da alsa biz işi mutlaka sahibine, millete, Kayseri'ye götüreceğiz. Kararı Kayseri, Kayseri'nin hanımefendileri, yiğit insanları, gençleri, beyefendileri verecek. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık, siz ne dediyseniz onu yaptık. İstemediğiniz, razı olmadığınız hiçbir işin içinde olmadık." şeklinde konuştu.







“Kayseri rekor kıracak”

Kayseri'de halk oylamasında rekor kıralacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, Kayserililerin garantici olduğunu ve garanti işi sevdiğini söyledi.

“Bu anayasayla birlikte hükümet işi garanti” diyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Sandık kapandı, Türkiye'de hükümet kuruldu. Böyle vekilleri seç, Ankara'ya gönder, onlar, günlerce partiler uğraşsın, 'hükümet kurdu, kurmadı' derdi ortadan kalkıyor. Hükümet kurma işini vekillerden alıyoruz, aslına, millete veriyoruz. Siz kuracaksınız hükümeti, cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hükümeti de kuracaksınız. Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü hükümetler yönetecek. İktidarın milletten başka sahibi olmayacak. Ne bürokrasi ne yargı ne de askeri bürokrasi milli iradeye, sizin kararınıza asla karışamayacak. Millet kimi seçtiyse ülkeyi o yönetecek, hesabı veren de o olacak. Meclis yeni sistemle eskisinden daha güçlü olacak. Cumhurbaşkanını hükümet denetleyecek. Kanunları hükümet çıkaracak. Kanunları memleketin, milletin faydası için seçilen milletvekilleri yapacak. Yargı hem tarafsız hem de bağımsız olacak”







“Zaman tasarrufu kalkacak”

Yıldırım, sistem değişikliği ile birlikte devletin işlerinin hızlanacağını belirterek, "Kayserililer tüccar kafalıdır. Siz zaman kaybının ne demek olduğunu, paranın nasıl kazanıldığını bilirsiniz. İşte bu sistemde zaman tasarrufu var. Çünkü iki seçimi bir arada yapacağız. Hem cumhurbaşkanı seçimi hem de milletvekili seçimi. Birini yazın, birini kışın yapmak yok. Dolayısıyla aynı anda seçim oluyor, iş bitiyor, ondan sonra herkes işine bakıyor. Planlar, projeler, vaatler yerine getiriliyor. Ekonomi daha istikrarlı hale geliyor, büyüme artıyor, Türkiye güç kazanıyor. Türkiye'nin dış politikası daha da güçleniyor." şeklinde konuştu.







Mitinge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Doğan, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu, 25. Dönem Kayseri Milletvekilleri Kemal Tekden ile Havva Talay Çalış da katıldı.

Haber/Fotoğraf: Bünyamin GÜLTEKİN/Ramazan KARAKUŞ