Genel Kurmay Başkanı Kayseri'de

Sabah saatlerinde Kayseri’ye gelen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral tarafından karşılandı.
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 1. Komando Tugayı ile 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 1. Komando Tugayı ile 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında incelemelerde bulundu.