“GENERALLERİN GECESİ”

Dünyaca tanınmış Çerkes yönetmen ve yazar Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’un romanını yazdı. Merkezi Kayseri’de olan Pasifik Yatırım tarafından Türkçeye çevrilip yayınlanan roman, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve hayatını batı elitleri arasında geçirmiş Müslüman bir yazarın bu darbe girişimi sırasında hissettiklerini anlatıyor. 290 sayfalık romanda birçok gerçek karakterin yanısıra kurgu kişiliklere de yer veriliyor.



Kitabın Türkiye’deki yayın haklarına sahip olan ve ilk baskısını yapan Pasifik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Berk “böylesine önemli bir kitabı Türk okurlarına kazandırdığı için mutlu olduğunu” söyledi.

Yazarın kitabı “Demokratik yollardan seçilmiş bir hükümetin meşruiyetini savunmak için tek millet olarak ayağa kalkan büyük Türk milletine, tüm etnik gruplara ve tüm siyasi partilere ithaf ettiğini” söyleyen Berk, yazar ve eser hakkında ayrıca şu bilgileri verdi;



İlk ve tek roman

“Avrupa ve Amerika’da Eylül 2017’den beri satışta olan eser, bu konuda yurt dışında yazılan ilk ve tek romandır. Her şeyden önce ‘ısmarlama’ bir kitap olmaması ayrı bir değerdedir.

Londra’da, Hollywood’da dünya starları arasında yaşayan Sivas’ın Çamurlu köyünden Müslüman bir yazarın gözünden şanlı 15 Temmuz direnişinin romanıdır.

Kafkas kökenli hemşehrimiz Kandur, Kayseri’ye de iki defa gelmiş ve Uzunyayla’ya giderek hemşehrileriyle hasret gidermişti.”



Kitabın önümüzdeki haftadan itibaren başta Kayseri olmak üzere ülke çapındaki önemli kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde satışa sunulacağını belirten Oğuz Berk “Ayrıca yayınevimize ait ‘www.pasifikyatirim.com’sitesine girip de temin edilebilir.” dedi.







Muhittin İzzet Kandur kimdir?

Muhittin Kandur1938 yılında ataları 19 yy. da Kuzey Kafkasya’dan göç edip Ürdün Amman’da yerleşmiş olan Kabardey bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Lise ve üniversite öğrenimini ABD’de yaptı. Kaliforniya Claremond Graduate School'dan 1961 yılında mezun olup, 1962'de Standford Üniversitesi'nde master yaptı. 1964 yılında Claremond Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı. Richmond İndiana Earham Collage'dan 1966 yılında mezun oldu. Çerkesçe, Rusça, Arapça, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilen Kandur, 25 yıl Londra ve New York'ta çeşitli çok uluslu şirketlerin yönetim kurullarında çalıştı. Son yıllarda Avrupa ve Uzakdoğu’daki pek çok büyük firmada finansal danışmanlık yaptı. Çok iyi bir binici olan Kandur, aynı zamanda Avrupa ve Ortadoğu’da pek çok atıcılık kulübünün üyesi. Dünya Arap atları organizasyonu'nun üyesi ve atlar hakkındaki bilgileri nedeniyle atlı spor dalında uluslaşası bir otorite. Atıcılık sporunda uluslararası hakem unvanına sahip.

Bir dönem Hollywood’da yaşayan Kandur senaryolar yazdı, film yapımcılığı ve ayrıca TV dizilerinde de yönetmenlik yaptı. Rus televizyonunda gösterilen "The Last Horsemen -Son Atlılar" filmi büyük ilgi gördü. 1970'li yıllarda TRT’de oynayan "Bonanza" filminin yönetmeni. Kandur'un beş filmi Fransız televizyonunda on üç bölüm halinde gösterilmiş olup, "Cold Wind-Soğuk Rüzgar" ve "Edgar Allan Poe" filmleri Rus televizyonunda gösterildiğinde çok beğenildi.









Anayurdu Kafkasya'da tarihi romanların muhteşem yazarı olarak bilinir. "Kavkaz" isimli romanı 1994 yılında Rusça ve Kabardeyceye çevrilip en iyi satan kitaplar arasına girdi, 1995 yılında Rus yazarlar birliği'ne üye olarak kabul edildi. Daha sonra "The Balkan Story-Balkan Hikâyesi", "Muridism-Muridizm" ardından da "Revolution-Devrim", "Diaspora" adlı kitapları Rusçaya çevrildi. Üç cilt halinde yayınlanan "Kavkas-Kafkas" adlı romanın iki cildi Nart yayıncılık tarafından Türkçeye çevrildi. Çerkes kültürüne destek vermek amacıyla kurduğu "Cherkess Fund-Çerkes Fonu"un yönetim kurulu başkanı.

Kendisi gibi Kabardey olan St. Petersburg Flarmoni Orkestrası Şefi Yuri Temirkanov ve Almanya Giessen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fritz Lambert’de vakfın kurucuları arasında yer alıyor. Vakıf diasporadaki Kafkas folklor ve kültürünü korumak, geliştirmek amacına hizmet ediyor. Kandur sporcu, yazar ve film yönetmeni olduğu kadar iyi bir müzisyen. İlk albümünü 1961 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde iken "Çerkes Dansları" adıyla çıkardı. Gençliğinde keman çalan Kandur klasik müziği çok iyi bilmenin yanı sıra Paganini, Tartini ve Bach'ı seviyor. Yayınlanmış kitaplarından bazıları: -"The Skyjack Affair" L970 -"Rapture" L971 -"Kavkaz"(1-2-3) -"Cherkess- The Balkan Story", 1995 -"Muridism", L996 Bonanza bir dönem dizi olarak gösterilmiş çok ilgi görmüştür. Hala Beyoğlu’nda eski sinemalarda afişleri duvarları süsler.



(Kayseri Gündem)