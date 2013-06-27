GENİZ ETİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, genellikle aileler tarafından geç fark edilen geniz eti sorunlarının, çocuklarda gelişme geriliğine neden olduğunu açıkladı.

Geniz eti olan çocuklar okulda başarısız

Çocuklarda geniz eti problemi, genellikle çocukların gece ağzı açık bir şekilde uyumaları ve horlamaları ile kendini göstermektedir. Ağız kenarından akan salyalar da geniz eti varlığının göstergesi olabilir. Geniz etinden kaynaklanan horlama ve uyku problemleri, çocukların yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Uykusuzluktan kaynaklanan yorgunluk nedeniyle okul başarısı olumsuz etkilenmekte ve çocuklar sosyal yaşamdan uzaklaşmaktadır.

Geniz eti varlığı gelişme geriliği nedeni

Vücutta büyüme hormonu, gece uykuda salgılanmaktadır. Bu nedenle çocukların sağlıklı gelişimleri için düzenli ve kaliteli uykuya ihtiyaçları vardır. Ancak geniz etinden kaynaklanan sorunlar büyüme hormonu salınımını olumsuz etkiler. Bu nedenle geniz eti olan çocuklarda gelişme gerilikleri ortaya çıkar. Gece boyunca iyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda; davranış bozuklukları, kronik sinüzit oluşabilir ve bununla birlikte durmayan öksürük, burun solunumu yapamadıkları için vücutta hissedilemeyen sıvı kaybı, ağız kokusu, çene bozukluğu, ağız ve çenede daralma, dişlerde gelişim bozukluğu ve çürüme meydana gelmektedir. Çocukların geniz etlerine zamanında müdahale edilmediğinde, ilerleyen yaşlarda diş problemleri de ortaya çıkmaktadır.

Tedavi edilmezse kalp hastalıklarına yol açabilir

Geniz eti problemi zamanında tedavi edilmediğinde önemli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Geniz eti sorunu yaşayan çocuklar sürekli ağız solunumu yaptığı için bademciklerinde sıklıkla enfeksiyon oluşmaktadır. Geniz eti aynı zamanda uyku apnesine de neden olduğundan; bu sorun kalp hastalıkları riskini artırarak, sık oluşan boğaz enfeksiyonları ile birlikte kalp kapak hastalıklarını da tetiklemektedir. Geniz etine bağlı olarak orta kulak havalanmasında oluşan problem yüzünden kulak zarında çökme ve orta kulak boşluğunda basınç, işitme kaybına yol açmaktadır.

Belirtiler varsa tedavi geciktirilmemeli

Geniz eti sorununun en sık nedenlerinden biri geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Geniz eti problemi yaşayan her çocuğa cerrahi müdahale uygulanmaz. Ancak endoskopik muayeneden sonra cerrahi müdahaleye karar verilmelidir. Geniz eti ameliyatları 2 yaşın altındaki çocuklarda tercih edilmemektedir. Hastalığın teşhisi konusunda özellikle ailelerin özen göstermesi gerekmektedir. Ağız açık bir şekilde uyuma, horlama, yüksek sesle televizyon izleme gibi belirtilerde vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır.