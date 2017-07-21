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Gevher Hotel’de gurbetçi yoğunluğu

Kayseri şehir merkezinde bulunan Gevher Hotel, memleket hasretini gidermek isteyen gurbetçi vatandaşlarımızın ikinci adresi oldu.

Gevher Hotel’de gurbetçi yoğunluğu

Kentimizde konaklama hizmetinde müşterilerine kusursuz hizmet sunan Gevher Hotel’de şu günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Nezih ve hijyenik ortamda unutamayacağınız bir çok hizmeti müşterilerine sunan Gevher Hotel, birbirinden hesaplı fiyatlarıyla da vazgeçemeyeceğiniz mekan haline geliyor.




Gevher Hotel Genel Koordinatörü Hüseyin Saççıoğlu  7. ve 8. aylarda memleket hasreti çeken gurbetçi vatandaşlarımızdan  bu günlerde çok yoğun bir şekilde talep gördüklerini belirterek; “Gevher Hotel’de aile sıcaklığı hissettiklerini ifade eden misafirlerin bu sebeple büyük bir teveccühüyle karşı karşıya kalıyoruz. Hotelimizin çarşıya olan yakınlığı, konforlu odaları ve zengin açık büfe kahvaltısıyla hizmet vermesini  tercih sebebi olmamızdaki başlıca etkenler olarak sayabiliriz” dedi.


Saçcıoğlu, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden tatillerini geçirmek üzere ülkemize gelen gurbetçi hemşerilerimizin otelde konaklayarak Türk turizmine destek oldukları gibi hem de alış veriş yaparak çarşı esnafına katkı sağladıklarını vurguladı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 

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