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Gişe hırsızları tutuklandı

Kayseri'de halk otobüsü kart dolum gişesini kırarak, bin 260 lirayı çaldıkları iddia edilen 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Gişe hırsızları tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi Mahallesi'nde halk otobüsü kart dolum gişesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Gişede bulunan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri zanlılar Ö.T. (19) ve M.S'yi (20) gözaltına aldı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, gişeye giren bir şüpheli kamerayı fark edince dışarı çıkıyor. Başına kapüşon geçiren diğer zanlı içeri girerek, elindeki taşla güvenlik kamerasını kırıyor. Zanlılardan birinin gişeden paraları aldığı anlar, kırılan kameranın açısına yansıyor.
AA
 

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