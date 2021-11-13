GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARDAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Gönüllü Kuruluşların ziyaretinden çok memnun kaldığını bildiren AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, kendilerininde sivil toplumla yakın çalışma şartları olan bir kurum olduğunu bildirdi. Misafirlerine ikram da bulunan müdür Atsız, misafirlerine hizmet binasını gezdirdi, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sivil kurumlardan talep gelmesi durumunda her zaman başta gençler olmak üzere, acil yardım tanıtımı ve AFAD faaliyetleri ile ilgili eğitim verebileceklerini bildirerek bu konuda sivil kurumlardan davet beklediklerini bildirdi.

Misafirperverlik ve bilgilendirmeden çok memnun kaldıklarını bildiren Gönüllü Kuruluşlar başkanın Taş, İl Müdürü Osman Atsız ve AFAD teşkilatına başarılar dilediklerini, AFAD faaliyetleri hakkında bilgi almaktan memnun kalacaklarını her zaman AFAD’ın yanında olup onlara destek olacaklarını bildirdi.