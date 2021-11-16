GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDAN KIZILAY'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ

Bir süredir mevcut yönetimin görevden alınmasıyla Kayyum idaresinde olan Kızılay Kayseri şubesinin yeni yönetimi, genel merkezin onayı ile görevine başlamıştı. Emekli bürokrat eğitimci Cafer Beydilli başkanlığında göreve başlayan Kızılay Kayseri şubesi yönetimine ilk tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinden biri Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından yapıldı.

Dernek Başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar heyetini Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve veznedar Mustafa Haspaylan karşılayıp misafir ettiler.

Ziyarette konuşan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş! Kızılay'ın en eski ve köklü sivil kurumlardan biri olduğunu, zaman zaman yönetim anlayışından kaynaklanan hizmet aksamaları olsa da, bugün dünyanın dört bir yanına ve ülkemizde insanlığa hizmet eden güzide bir sivil toplum kurumu olduğunu söyledi. Taş yeni yönetime hayırlı olsun demek ve başarı dileklerini bildirmek için ziyarette bulunduklarını söyledi. Taş sivil toplum kuruluşları olarak, Kızılay yönetimine başarı dileklerini bildirdi. Taş insanlık yararına hayırlı hizmetlerinde Kızılay'ın yanında ve desteğinde olacaklarını sözlerine ekledi. misafirperverlikleri için Kızılay yönetimine teşekkür etti.

Kızılay Kayseri şubesinin yeni başkanı Caferi Beydilli! Gönüllü Kuruluşların ziyaretinin kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu bildirdi ve çok müteşekkir olduklarını dile getirdi..

Kızılay Kayseri'nin imkanları ve çalışmaları hakkında misafirlerine bilgiler veren Beydilli, misafirlerine hizmet binasını gezdirerek sivil kurumların ilgi ve desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Samimi ve dostluk havasında geçen ziyaret sonunda Misafirlerle, Kızılay yönetimi ziyaret anısına fotoğraf çektirdiler. Çalışmalarda başarılar dilediler.

