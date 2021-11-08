GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDAN PROF.DR. ŞAHİN GÜVEN’E VEFA

Bünyesinde 110 adet sivil kuruluşu barındıran, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nin kasım ayı istişare toplantısı 6 Kasım cumartesi günü Kayseri Öğretmenevi'nde yapıldı.

Birleşik Kafkasya Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Toplantıya davetli olarak bir müddet önce Kayseri il müftülüğünden ayrılarak üniversitedeki görevine dönen Prof.Dr. Şahin Güven ve il müftü vekili Mehmet İzci de katıldı.

Kardeşlik ortamında geçen toplantıda ilk konuşmayı yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, küresel ısınma ve kuraklık, Afganistan'da devam eden insanlık dramı, halen devam eden korona salgını, üniversitelerdeki yurt bulamıyorum iddiaları, sivil toplum kuruluşlarının yüzyüze çalışmaları konularında açıklamalarda bulundu.

Kurumların duyuruları ve davetlilerin alınmasından sonra söz alan birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, derneklerinin faaliyetlerini tanıtan doyurucu bir sunum yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya misafir olarak katılan il müftü vekili Mehmet İzci davet için teşekkür ederek, Gönüllü Kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi. Misafir olarak katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Prof.Dr. Şahin Güven, sivil toplumun İslam tarihindeki yeri, müftülük yaptığı dönemde sivil toplum kurumları ile ilişkiler, sivil toplum faaliyetlerinin devlet ve toplum hayatına, birlikte yaşama kültürüne katkıları konularına değinen doyurucu bir konuşma yaptı.

Toplantının sonraki bölümünde, Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İl Müftülüğü döneminde, Kayseri halkına ve sivil kurumlara verdiği hayırlı hizmetleri için Prof. Dr. Şahin Güvene teşekkür ederek, günün anısına plaket ve hediye takdim etti.

Dostluk ve kardeşlik ortamında yapılan Gönüllü Kültür Kuruluşları kasım ayı toplantısı Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş'ın katılımcılara ve ev sahibi Birleşik Kafkasya Derneği ne teşekkürü, Cemil Görücü’nün Şahin Güven’e babasının hayatını anlatan kitabı hediyesi ve Şahin Güvenin anlamlı duası ile tamamlandı.

