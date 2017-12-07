Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GOOGLE VE WiKiPEDiA iSRAiL’iN BAŞKENTiNi KUDÜS YAPTI

Dünya genelinde en çok tercih edilen arama motoru Google ile kar amacı gütmeyen internet ansiklopedisi Wikipedia, kaynaklarında İsrail'in başkentini Kudüs olarak güncelledi.

GOOGLE VE WiKiPEDiA iSRAiL’iN BAŞKENTiNi KUDÜS YAPTI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın müslümün dünyası ve Filistin'in karşı çıkmasına rağmen kutsal kent Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından, dünya genelinde bir çok kişiye hizmet sunan Google, daha Trump resmi olarak açıklama yapmadan, bilgilerini güncelleyerek İsrail'in başkentini Kudüs olarak değiştirdi.

Ülkemizde erişime kapalı olan ancak, dünya üzerinde bir çok kullanıcısı olan internet ansiklopedisi Wikipedia'da, Google gibi İsrail yanlısı bir hamle yaparak verilerinde İsrail'in başkentini Kudüs yaptı.
Beyaz Saray lideri Donald Trump, karşı çıkmalara ve Ortadoğu'yu karıştıracak hamle olmasına rağmen Kudüs'ü Filistin'e ait olan toprakları işgal eden İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu. Başkan Trump'ın çok tartışılacak açıklamasına paralel olarak merkezi ABD'de bulunan arama motoru Google'da Kudüs'ü aratanlar İsrail destekçisi bir durumla karşılaştı. Kudüs olarak Google'de yapılan her aramada, ilk bilgi olarak ekrana gelen şey ise İsrail'in başkenti olması oldu.

Yine Google üzerinde "İsrail'in başkenti" araması yapıldığında da, karşımıza Kudüs'ün çıkması, kuruluşun İsrail yanlısı olduğunu gözler önüne serdi. 
Donald Trump'ın açıklamasına paralel bilgilerini güncelleyerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kaydeden Google'nin bu hamlesi sosyal medyada eleştiri topladı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.