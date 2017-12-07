GOOGLE VE WiKiPEDiA iSRAiL’iN BAŞKENTiNi KUDÜS YAPTI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın müslümün dünyası ve Filistin'in karşı çıkmasına rağmen kutsal kent Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından, dünya genelinde bir çok kişiye hizmet sunan Google, daha Trump resmi olarak açıklama yapmadan, bilgilerini güncelleyerek İsrail'in başkentini Kudüs olarak değiştirdi.



Ülkemizde erişime kapalı olan ancak, dünya üzerinde bir çok kullanıcısı olan internet ansiklopedisi Wikipedia'da, Google gibi İsrail yanlısı bir hamle yaparak verilerinde İsrail'in başkentini Kudüs yaptı.

Beyaz Saray lideri Donald Trump, karşı çıkmalara ve Ortadoğu'yu karıştıracak hamle olmasına rağmen Kudüs'ü Filistin'e ait olan toprakları işgal eden İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu. Başkan Trump'ın çok tartışılacak açıklamasına paralel olarak merkezi ABD'de bulunan arama motoru Google'da Kudüs'ü aratanlar İsrail destekçisi bir durumla karşılaştı. Kudüs olarak Google'de yapılan her aramada, ilk bilgi olarak ekrana gelen şey ise İsrail'in başkenti olması oldu.



Yine Google üzerinde "İsrail'in başkenti" araması yapıldığında da, karşımıza Kudüs'ün çıkması, kuruluşun İsrail yanlısı olduğunu gözler önüne serdi.

Donald Trump'ın açıklamasına paralel bilgilerini güncelleyerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kaydeden Google'nin bu hamlesi sosyal medyada eleştiri topladı.