Görme engellİ Caner’in okuma aşkı

Genetik olarak tip 1 diyabet hastası olan Caner Uğuş’un, 3 yaşında göz sinirlerinde solukluk olduğu fark edildi. Yıllar geçtikçe bu hastalığından dolayı görme yetisini yitiren Uğuş, engeline rağmen içindeki okuma isteğinden vazgeçmedi.

Şu anda Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenci olan azimli genç, her akşam babasının okuduğu ders kitaplarını dinleyerek derslerine ve sınavlarına hazırlandığını söyledi.







Bu durumu, “Yüce Rabbimin sayesinde işitsel zekanın daha ön plana çıkmasıyla duyduğum, başkasının okuduğu şeyi daha çok anlıyorum. Yani duyduklarımı unutmuyorum” diye açıklayan Uğuş, tahtayı göremediği ya da sınavlarda soruları okuyamadığı için arkadaşları ve hocalarının kendisine yardım ettiğini dile getirdi.







“Engelli yaşıtlarım okumaktan vazgeçmesin”

Engellilerin umutsuzluğa kapılarak eve kapandığını, kendisinin böyle olmak istemediği için okumaya karar verdiğini belirten Uğuş, aynı kaderi paylaştığı engelli yaşıtlarına şu nasihatlerde bulundu: “Benim gibi engeli olan yaşıtlarım, her ne olursa olsun hayattan ve okumaktan vazgeçmesin. Okuduktan sonra devletimizin bize sunduğu imkanlar çok fazla; engelli KPSS ya da özel kurumlarda sunduğu imkanlar çok fazla. O yüzden bence okumalılar ve kendilerini eve hapsetmemeliler.”







“Oğlumun kitapları sayesinde kültürüm arttı”

İnşaat işçisi baba Necdet Uğuş ise, “Her akşam ortalama 1 buçuk saat kadar Caner’e kitap okuyorum. Bazen çok anlamıyorum ama o anladığını söylüyor” dedi. Baba Uğuş, oğluna okuduğu kitaplar sayesinde kelime haznesinin genişlediğini ve kültürünün arttığını sözlerine ekledi.

İHA